TP. HCM đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng GDP cả nước 06/01/2026 08:40

(PLO)- Tuy không lọt top 10 địa phương có mức tăng trưởng GRDP cao, nhưng Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đồng Nai và Bắc Ninh tiếp tục giữ vai trò trụ cột nền kinh tế, đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng GDP cả nước.

Theo Cục Thống kê, trong bức tranh kinh tế năm 2025, điểm nhấn nổi bật là nhóm địa phương có bứt phá mạnh mẽ về tốc độ tăng GRDP. Dẫn đầu cả nước là: Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Bắc Ninh, tăng trưởng từ 10,27% đến 11,89%, cao hơn đáng kể so với mức bình quân chung.

Các địa phương này có điểm chung là định hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện và lợi thế so sánh của địa phương; nền tảng công nghiệp và dịch vụ tương đối vững chắc; triển khai hiệu quả các giải pháp cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành.

Việc phát huy nội lực gắn với thu hút và sử dụng hiệu quả các dòng vốn đầu tư, đặc biệt là vốn FDI đã tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng GRDP đạt mức cao.

Theo Cục Thống kê, Hà Nội xếp thứ 16 với mức tăng trưởng GRDP 8,16% và TP.HCM xếp thứ 21 với mức tăng trưởng 7,53%.

Tuy không lọt Top 10 nhưng 2 thành phố này cùng với Hải Phòng, Đồng Nai và Bắc Ninh tiếp tục giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế, đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng GDP cả nước với 55,4%. Đây cũng là 5 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước