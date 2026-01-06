TP. HCM đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng GDP cả nước

Theo Cục Thống kê, trong bức tranh kinh tế năm 2025, điểm nhấn nổi bật là nhóm địa phương có bứt phá mạnh mẽ về tốc độ tăng GRDP. Dẫn đầu cả nước là: Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Bắc Ninh, tăng trưởng từ 10,27% đến 11,89%, cao hơn đáng kể so với mức bình quân chung.
Các địa phương này có điểm chung là định hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện và lợi thế so sánh của địa phương; nền tảng công nghiệp và dịch vụ tương đối vững chắc; triển khai hiệu quả các giải pháp cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành.
Việc phát huy nội lực gắn với thu hút và sử dụng hiệu quả các dòng vốn đầu tư, đặc biệt là vốn FDI đã tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng GRDP đạt mức cao.
Theo Cục Thống kê, Hà Nội xếp thứ 16 với mức tăng trưởng GRDP 8,16% và TP.HCM xếp thứ 21 với mức tăng trưởng 7,53%.
Tuy không lọt Top 10 nhưng 2 thành phố này cùng với Hải Phòng, Đồng Nai và Bắc Ninh tiếp tục giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế, đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng GDP cả nước với 55,4%. Đây cũng là 5 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước
Theo Phó Cục trưởng Cục Thống kê Lê Trung Hiếu, trong bối cảnh GDP cả nước năm 2025 tăng trưởng khá, đạt 8,02%, tăng trưởng GRDP của các địa phương nhìn chung vận động theo xu hướng chung của nền kinh tế, tiếp tục phục hồi và mở rộng.
Tăng trưởng đột phá tại các địa phương dẫn đầu gắn liền với vận hành các tổ hợp công nghiệp và dự án FDI quy mô lớn. Bên cạnh đó, một số địa phương tận dụng lợi thế quy mô kinh tế còn nhỏ đã tận dụng tốt lợi thế về hạ tầng giao thông kết nối và đầu tư công để vươn lên thuộc nhóm có tốc độ tăng trưởng khá, tiêu biểu như Quảng Ngãi, Lào Cai, Hà Tĩnh, Huế, Lạng Sơn.
Bên cạnh những địa phương đạt mức tăng trưởng cao, một số địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP thấp hơn mức bình quân chung, gồm Vĩnh Long, Thái Nguyên, Tuyên Quang với mức tăng dao động từ 5,84 - 6,4%.
Khoảng cách tăng trưởng giữa nhóm dẫn đầu và nhóm cuối đặt ra yêu cầu tăng cường điều tiết và phân bổ nguồn lực hợp lý hơn, nhằm hạn chế nguy cơ các địa phương thuộc "nhóm biên dưới" không bị bỏ lại quá xa trong quá trình phát triển kinh tế chung của đất nước.