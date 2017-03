(PL)- Cơ quan Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) đã bắt giữ ba nghi can Lương Văn Kiên, Lữ Văn Hợi và Lô Văn Sơn để điều tra hành vi đánh người.

Trước đó, ngày 7-10, Kiên, Hợi và Sơn đi dự đám cưới tại gia đình ông Vi Văn Xuân (ở bản Pục, xã Nậm Giải). Tại đây, Kiên, Hợi và Sơn gặp anh Lô Văn Thông và xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Kiên dùng dao đâm anh Thông trọng thương rồi bỏ trốn. Anh Thông được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng. Đ.LAM