Mạo danh cán bộ lừa xin việc và làm sổ đỏ, chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng 28/01/2026 20:53

(PLO)- Người phụ nữ giới thiệu là cán bộ công tác tại văn phòng đăng ký đất đai, có thể làm thủ tục cấp sổ đỏ, từ đó lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Ngày 28-1, thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố Trần Thị Dịu (32 tuổi, trú tại chung cư Newlife, tổ 4, khu 5B, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, cuối năm 2024, Dịu sử dụng thủ đoạn gian dối khi tự giới thiệu bản thân là cán bộ công tác tại Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hạ Long, có khả năng làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thường gọi là sổ đỏ).

Trần Thị Dịu tại cơ quan công an. Ảnh: CAQN

Tin tưởng vào thông tin trên, chị N.T.T (41 tuổi, trú tại tổ 7, khu 7, phường Bãi Cháy) và anh B.V.H (44 tuổi, trú tại tổ 8B, khu 7, phường Bãi Cháy) đã nhờ Dịu đứng ra làm thủ tục xin cấp sổ đỏ. Dịu đồng ý và đưa ra nhiều khoản chi phí không có thật, yêu cầu chị T. và anh H. chuyển tiền.

Không dừng lại ở đó, trong quá trình nhận làm sổ đỏ cho chị T., Dịu tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng xin việc làm, đồng thời tự giới thiệu đang kinh doanh du lịch để kêu gọi góp vốn. Do tin tưởng, chị T. đã nhiều lần chuyển tiền cho Dịu để nhờ xin việc cho chồng và góp vốn kinh doanh du lịch.

Tổng số tiền Dịu đã nhận từ chị T. và anh H. lên đến gần 1 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền trên sau đó bị Dịu sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân, không còn khả năng hoàn trả cho các bị hại.

Công an Quảng Ninh khuyến cáo, qua vụ việc trên, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo, đặc biệt là các hành vi mạo danh cán bộ, cơ quan Nhà nước; chủ động tìm hiểu, thực hiện đúng các quy định pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xin việc làm…, tránh để xảy ra những thiệt hại về tài sản không đáng có.