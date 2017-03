Cảnh sát hình sự bắt ‘bộ đôi’ tàng trữ ma túy

(PL)- Công an phường 8 (quận 11) đã lập hồ sơ, bàn giao hai nghi can Nguyễn Hoàng Anh và Hồ Quốc Bảo cho CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận 11 để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Chiều 6-10, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm - Công an TP.HCM tuần tra khu vực đường Hàn Hải Nguyên (quận 11) thì phát hiện Hoàng Anh và Bảo có điệu bộ bất thường nên bám theo. Qua kiểm tra hành chính, trinh sát phát hiện trong người hai nghi can có một túi nylon màu trắng chứa tinh thể rắn nghi ma túy đá. Tại công an, cả hai khai nghiện ma túy. X.NGỌC