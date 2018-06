Công bố dự án thế chấp ngân hàng: Lợi hay hại?

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM công bố danh sách gần 30 dự án bất động sản (BĐS) trên địa bàn TP đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai; trong đó có nhiều dự án, chủ đầu tư đã thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai gắn liền với đất cho ngân hàng (NH).



Nỗ lực minh bạch hóa thị trường

Đơn cử như dự án D-Vela (1177 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7) do Công ty Cổ phần Địa ốc An Phú Long làm chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước là đơn vị phát triển dự án. Dự án đang bị thế chấp tại NH Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Tây Sơn.

Dự án Khu dân cư mới phức hợp đa chức năng (City Villa, phường Phú Mỹ, quận 7) do Công ty TNHH Xây dựng - Sản xuất - Thương mại Tài nguyên làm chủ đầu tư, thế chấp tại NH Thương mại Cổ phần Sài Gòn-Hà Nội - Chi nhánh Sài Gòn. Dự án The Western Capital (116 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6) do Công ty TNHH Quản lý BĐS Hoàng Phúc làm chủ đầu tư, hiện được thế chấp cho NH Việt Nam Thịnh Vượng…

Trước đó, vào tháng 7-2016, Sở TN&MT TP cũng đã công bố danh sách 77 dự án BĐS trên địa bàn TP đang được chủ đầu tư mang đi thế chấp một phần hoặc toàn bộ cho NH.



Cần tìm hiểu uy tín của chủ đầu tư có tốt không, hồ sơ pháp lý của dự án có ổn không trước khi quyết định mua nhà. Ảnh: T.LINH

Ông Ngô Quang Phúc, Tổng Giám đốc Công ty Địa ốc Phú Đông Group, cho biết: “Việc công bố danh sách trên là điều rất tích cực bởi nó giúp thị trường BĐS minh bạch. Qua đó khách hàng sẽ biết được dự án mà họ đang muốn mua có thế chấp NH hay không, dự án đã đủ điều kiện để bán chưa. Đồng thời, khách hàng cũng có thêm kênh thông tin để thẩm định về năng lực tài chính của chủ đầu tư dự án”.

Cũng theo ông Phúc thì việc chủ đầu tư thế chấp tài sản của họ cho NH để vay vốn thực hiện dự án là chuyện bình thường trong kinh doanh BĐS. Luật Nhà ở cũng cho phép chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở được thế chấp dự án tại tổ chức tín dụng để vay vốn cho việc đầu tư dự án đó. Tuy nhiên, trước khi bán cho khách hàng, căn hộ đó phải được giải chấp.

16.000 là tổng số căn hộ tại TP.HCM chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, theo báo cáo của Sở TN&MT TP cuối năm 2017. Còn theo thống kê của Sở TN&MT TP Hà Nội, đến cuối năm 2017, trên địa bàn thủ đô có hơn 1.000 dự án nhà ở nhưng mới chỉ có 279 dự án đã nộp hồ sơ để làm giấy chứng nhận cho cư dân.

Vẫn còn lắm rủi ro

Ấy thế vẫn có những chủ đầu tư lách luật, ru ngủ khách hàng bằng mọi cách.

Theo anh Nguyễn Mạnh Lân, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM, mới đây anh có mua một dự án nhà ở hình thành trong tương lai ở Vũng Tàu. Để tránh nguy cơ vướng phải những tranh chấp có thể phát sinh sau này, trước khi ký hợp đồng mua bán, anh yêu cầu chủ đầu tư cung cấp cho khách hàng chứng thư bảo lãnh của NH. “Tuy nhiên, sau nhiều lần hỏi, tôi chỉ nhận được một văn bản với nội dung xác nhận là NH BIDV “cam kết sẽ bảo lãnh cho dự án này”. Điều đó có nghĩa chủ đầu tư chơi chiêu lập lờ đánh lận con đen để chứng tỏ là dự án đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho khách hàng” - anh Lân nói.

Trước thực tế đó, TS Bùi Quang Tín, chuyên gia kinh tế, cho biết: Để đảm bảo an toàn cho tài sản của mình, trước khi quyết định xuống tiền cần phải tìm hiểu xem uy tín của chủ đầu tư có tốt không, hồ sơ pháp lý của dự án có ổn không.

Nhìn từ một góc độ khác, chuyên gia kinh tế-TS Nguyễn Minh Phong cho biết: Một trong những nguyên nhân khiến chủ đầu tư chậm bàn giao giấy chứng nhận cho cư dân là do chủ đầu tư mang dự án đi thế chấp NH. Một khi dự án đã đem đi thế chấp thì chủ đầu tư sẽ không thể tiếp tục những hoạt động liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho người dân trong chung cư. Hiện có không ít trường hợp chủ đầu tư thế chấp dự án tại NH nhưng lại sử dụng vốn sai mục đích. Do đó người mua nhà có thể tự tìm hiểu dự án cũng như năng lực và uy tín chủ đầu tư dự án trước khi quyết định mua.