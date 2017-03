Chính phủ Venezuela trước nguy cơ sụp đổ?

Khủng hoảng kinh tế được kìm hãm? Mark Weisbort, chuyên gia khu vực Mỹ Latin thuộc Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và chính trị (Washington), xác nhận rằng nền kinh tế Venezuela đang gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng tình trạng không tồi tệ như dự đoán của IMF. Weisbort cho biết mức lạm phát của quốc gia Nam Mỹ đang được hãm lại ở 180%. Cái gai trong mắt Mỹ Theo tờ The Independent (Anh), Mỹ trong quá khứ đã có rất nhiều lần tìm cách can thiệp vào tình hình chính trị Venezuela, cũng như các đất nước khác trong khu vực Mỹ Latin. Năm 2002, Mỹ được cho là đã trợ giúp cho các lực lượng lật đổ cựu Tổng thống Venezuela Hugo Chavez. Nhiều chuyên gia cũng khẳng định Mỹ đã đổ hàng triệu USD cho các đối thủ của ông Chavez, thông qua Quỹ Hỗ trợ Dân chủ Quốc gia (NED). Diễn thuyết tại Liên Hiệp Quốc, ông Hugo Chavez từng cáo buộc chính quyền Tổng thống George W. Bush là chủ mưu đằng sau vụ đảo chính. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2013, một cựu quan chức Mỹ đã cáo buộc ông Maduro “cướp” chiến thắng bằng cách gian lận bầu cử, theo The Independent. Ông Mark Weisbrot cũng bày tỏ sự nghi ngờ động cơ của những quan chức tình báo Mỹ: “Mỹ có chính sách chủ trương thay đổi thể chế tại Venezuela trong ít nhất là 15 năm qua. Những phát biểu này là một phần của chiến lược đó. Các phát biểu của họ là để đe dọa và gây bất ổn cho đất nước này”. Ông Maduro đã thề sẽ không để bị ép từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2019. Ông cáo buộc phe đối lập đang tìm cách đảo chính để hủy diệt những di sản mà người tiền nhiệm Hugo Chavez đã để lại.