Thủ tướng khẳng định không hình sự hóa quan hệ kinh tế

Dệt may than kiểm hàng quá ngặt nghèo Hiệp hội Dệt may kiến nghị Chính phủ nên triển khai điều chỉnh quy hoạch của ngành dệt may. Ngoài ra ngành này không cần quá nhiều quy chuẩn nặng nề. Có DN chỉ có 400 người mà bắt đòi mở nhà máy xử lý môi trường! DN may chỉ có rác thải hằng ngày chứ không liên quan đến hóa chất mà sao phải đáp ứng tiêu chuẩn như DN dệt nhuộm? Ngoài ra, hiệp hội này cũng kiến nghị xem lại quy định về kiểm tra hóa chất đối với hàng dệt may. Trả lời các kiến nghị này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết đã cho xây dựng lại quy hoạch. Về Thông tư 37 về kiểm tra hóa chất thì được xây dựng theo mục tiêu ngăn chặn hàng dệt sợi có chất lượng kém. Qua quá trình thực hiện thì có vướng mắc và có sửa đổi, có mời gọi có DN cho ý kiến. Đã thu gọn lại mặt hàng lấy mẫu kiểm tra. Cách thức kiểm tra cũng khác. Có ưu đãi cho hàng nhập khẩu để gia công sản xuất xuất khẩu. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều chỉnh theo phản ánh của Hiệp hội Dệt may.