Dùng ảnh người khác để truy nã: Chỉ CQĐT xác định lại được

Liên quan đến vụ "Tòa trả hồ sơ vì CQĐT dùng ảnh người khác để truy nã, nhận dạng bị cáo” (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin), chiều 3-12, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết TAND quận Ninh Kiều đã ký quyết định và chuyển hồ sơ vụ án cho VKS đồng cấp để điều tra bổ sung do có chứng cứ mới từ luật sư của bị cáo cung cấp.

Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, Thẩm phán Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Phó Chánh án TAND quận Ninh Kiều - đồng thời là chủ tọa phiên tòa, cho biết: “Tòa trả hồ sơ để yêu cầu xác định những tình tiết mới. Trong đó quan trọng nhất là chi tiết hình ảnh CQĐT sử dụng để nhận dạng, truy nã phạm nhân vào năm 2007 được luật sư chứng minh không phải là bị cáo. Hình ảnh quyết định việc CQĐT, VKS truy tố đúng người và bắt đúng người hay không vì tại tòa có nhân chứng sống xác định đó là ảnh của họ. Do đó, vấn đề này chỉ có CQĐT xác định lại mới rõ”.

Bức ảnh gây tranh cãi.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, theo cáo trạng số 32/KSĐT-KSXXSTHS-AN-MT ngày 3-7-2015 của VKSND quận Ninh Kiều, tối 26-12-2006, Đinh Triều Dương đến quận Ninh Kiều bán ma túy bị Công an quận Ninh Kiều bắt giữ. Từ lời khai của Dương, công an bắt Phạm Hùng Em - đối tượng nhận ma túy từ Đinh Quang Vương rồi giao lại cho Dương bán. Dương, Em sau đó đi tù vì tội mua bán trái phép chất ma túy riêng Vương từ năm 2007 bị khởi tố nhưng công an không bắt được nên đã đình chỉ điều tra rồi phát lệnh truy nã.

Mãi đến tháng 5-2015 Vương mới bị bắt. Qua phục hồi điều tra, công an chuyển hồ sơ cho VKS truy tố Vương. Tòa từng nhận hồ sơ vụ án sau đó trả để điều tra bổ sung vì cho rằng còn thiếu cơ sở để buộc tội Vương.

Do CQĐT, VKS vẫn giữ nguyên quan điểm khẳng định “Vương đã nhiều lần trực tiếp giao bán ma túy cho Em, Dương…” nên ngày 2-12 tòa đưa vụ án ra xét xử. Tại tòa, bị cáo Vương khẳng định mình không phạm tội, không biết mình bị truy nã… Khi nhận dạng bản ảnh trong lệnh truy nã mà CQĐT đã sử dụng để cho Dương và Em nhận dạng, bị cáo Vương khẳng định không phải ảnh của mình.

Trong khi đó tại tòa, ông ĐQT - anh bị cáo khẳng định đây là ảnh của mình. Luật sư cung cấp ảnh gốc của ông T. (giống hệt ảnh trong bản ảnh mà CQĐT sử dụng trong quá trình tố tụng - PV) cho tòa và chủ tọa. Sau khi đối chiếu ảnh và nhân chứng, HĐXX đã hội ý và tuyên hoãn phiên tòa.