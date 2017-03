Bãi rác khổng lồ ‘khủng bố’ người dân

Bãi rác có từ nhiều năm nay và là nơi tập kết rác của 12 xã, phường thuộc TP Hội An. (ảnh)

Có mặt tại đây vào ngày 26-9, chúng tôi thấy bên cạnh bãi rác là nhà máy xử lý rác thải phả khói đen ngòm hướng về phía dân cư. Gần đó là những đống xỉ than cao như núi từ lò xử lý rác thải ra…





“Vào mùa gió nồm, mùi hôi từ bãi rác bay thẳng vào khu dân cư khiến không ai chịu nổi. Mùa mưa thì dòng nước đen ngòm từ bãi rác chảy tràn ra bên ngoài bốc mùi kinh khủng. Khi họ đốt rác, khói đen bay mù mịt vào nhà chúng tôi đến nghẹt thở. Nhiều lần chúng tôi đã kiến nghị lên chính quyền nhưng chưa được giải quyết” - bà Thu Thảo, thôn Bầu Ốc Thượng, xã Cẩm Hà, bức xúc.

Ông Mai Kim Phương, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hà, thừa nhận bãi rác tồn đọng bốc mùi hôi khó chịu và thường xuất hiện các đám cháy do khí mêtan tích tụ. “Lượng rác tại bãi hiện tồn đọng quá lớn, hơn 70.000 tấn nên phát sinh nhiều mùi hôi. TP Hội An đã đầu tư nhà máy xử lý rác thải với kinh phí hơn 25 tỉ đồng, do đang giai đoạn thử nghiệm nên có lúc xảy ra trục trặc khiến cho khói có mùi khét. Khi đủ điều kiện vận hành, nhà máy sẽ xử lý triệt để số rác trên trong vòng 2-3 năm, khói từ lò đốt có màu trắng không gây ô nhiễm” - ông Phương nói.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch TP Hội An, nói thêm: Mỗi ngày lò đốt có thể xử lý được trên 72 tấn rác, trong vòng ba năm sẽ xử lý xong bãi rác. Sau đó, khu đất trống trên sẽ được quy hoạch trồng cây làm khuôn viên nghĩa trang xã.