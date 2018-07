Dâng hương tưởng niệm nhân 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ

Tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), đoàn đại biểu Thành Ủy- HĐND- UBND, Uỷ Ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành Ủy TP.HCM làm trưởng đoàn đã tiến hành lễ viếng và dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ.



Đoàn đại biểu tiến vào dâng hoa, dâng hương tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi).

Các lãnh đạo TP.HCM đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ và bày tỏ lòng thành kính biết ơn các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã chiến đấu hi sinh anh dũng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước.

Ngay sau đó, đoàn tiếp tục dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi (xã An Nhơn Tây).

Dưới đây là một số hình về hoạt động ý nghĩa này:









Bà Võ Thị Dung, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cùng các thành viên đoàn thắp hương cho các Anh hùng Liệt sĩ.



Đoàn dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của đồng bào và các chiến sĩ đã anh dũng hi sinh để giành độc lập, tự do cho đất nước.