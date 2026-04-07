15 triệu dân TP.HCM sắp được khám sức khỏe miễn phí 07/04/2026 06:53

(PLO)- Khám sức khỏe miễn phí cho khoảng 15 triệu dân TP.HCM là nhiệm vụ rất lớn, quy mô chưa từng có. Đây vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để ngành y tế TP quản lý sức khỏe người dân ngay từ khi họ còn khỏe mạnh.

Mới đây trong Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ năm, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang giao ngành y tế TP một nhiệm vụ cấp bách: Trong năm 2026 phải tổ chức khám sức khỏe cho 100% người dân TP, bảo đảm mỗi người được khám ít nhất một lần, không chia giai đoạn.

“Đây là điều chúng tôi mong đợi”

Theo ông Nguyễn Chí Hùng (64 tuổi, phường Xuân Hòa), khám sức khỏe miễn phí mang lại lợi ích rất lớn cho người dân, đặc biệt là nhóm người cao tuổi, yếu thế, hạn chế về kinh tế.

Ông Nguyễn Chí Hùng khám tầm soát bệnh lý về mắt. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Nhà nước lo được cho người dân như vậy ai cũng mừng. Bữa nghe Bí thư Thành ủy TP.HCM nói sẽ khám sức khỏe cho toàn dân TP trong năm nay tôi còn mừng hơn nữa, bởi nhiều người nhờ đó sẽ được phát hiện bệnh sớm, giảm chi phí điều trị về sau. Đây là điều chúng tôi rất mong đợi”, ông Hùng chia sẻ.

Chị Vũ Hồng Yến (42 tuổi, phường Bảy Hiền) cho biết chị thường đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế ở gần nhà cho thuận tiện. Chị có biểu hiện tim đập nhanh kéo dài, đã đi khám và làm các xét nghiệm, siêu âm, nhưng chưa xác định được bệnh lý cụ thể. Chị đang được theo dõi định kỳ, chưa có chỉ định dùng thuốc.

Chị Vũ Hồng Yến lấy máu xét nghiệm tại trạm y tế gần nhà. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Khám sức khỏe miễn phí là chính sách nhân văn, thiết thực, là cơ hội để người dân được khám và chủ động chăm sóc bản thân. Tôi cũng như nhiều người rất mong chính sách này sớm thực hiện, càng mở rộng nhóm thụ hưởng người dân càng có lợi nhiều hơn” - chị Yến bày tỏ.

Người dân sẽ được chăm sóc liên tục

BS CKII Lưu Quốc Hải, Giám đốc Trạm Y tế phường Xuân Hòa, cho biết nhiều người chỉ nhận ra mình mắc bệnh, thậm chí bệnh nặng, khi được kiểm tra sức khỏe. Trong khi đó, nếu thông qua tầm soát định kỳ, bệnh của họ có thể được phát hiện sớm hơn.

“Tại Trạm Y tế phường Xuân Hòa, cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị được bổ sung, đầu tư tương đối đầy đủ, khang trang. Sở Y tế và cơ quan BHXH cũng tạo điều kiện về cơ chế để trạm đủ điều kiện triển khai khám chữa bệnh BHYT ban đầu, đảm bảo quyền lợi cho người dân”, BS Hải cho hay.

Người dân khám sức khỏe tại tuyến y tế cơ sở. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Tương tự, bà Đào Thị Thanh Nga, Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế phường Bảy Hiền, cho biết trạm đã xây dựng kế hoạch, trước mắt ưu tiên nhóm người cao tuổi (khoảng 13.000 người), sau đó sẽ mở rộng đến nhóm yếu thế và toàn bộ người dân. Tuy nhiên, khám sức khỏe cho toàn dân là nhiệm vụ lớn, cần có nguồn lực và lộ trình phù hợp.

“Việc khám tầm soát và quản lý sức khỏe tại cơ sở nếu được triển khai hiệu quả sẽ mang lại những lợi ích thiết thực không chỉ cho người dân mà cho cả hệ thống y tế: Người dân được chăm sóc liên tục, không phải lên các bệnh viện (BV) tuyến trên, giảm tình trạng quá tải cho các BV lớn, đồng thời nâng cao vai trò của y tế cơ sở trong hệ thống”, bà Nga nhấn mạnh.

Người dân khám sức khỏe tại Trạm Y tế phường Bảy Hiền. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Để thực hiện nhiệm vụ khám sức khỏe cho 100% người dân TP trong năm 2026, Sở Y tế TP định hướng triển khai theo mô hình “kiềng ba chân”: Thứ nhất, ngành y tế phải theo chân người dân, không bắt người dân đi theo địa giới hành chính. Thứ hai, tổ chức khám sức khỏe tại y tế cơ sở, tập trung vào các nhóm cần theo dõi thường xuyên như người cao tuổi, người yếu thế, người mắc bệnh không lây nhiễm, người có nguy cơ cao… Thứ ba, thu thập, chuẩn hóa và tích hợp dữ liệu sức khỏe sẵn có từ nhiều nguồn. Chuyển từ quản lý dựa trên báo cáo thủ công sang quản trị hiện đại trên dữ liệu thời gian thực. (Sở Y tế TP.HCM)

Người dân được chủ động lựa chọn nơi khám bệnh PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG Để thực hiện mục tiêu khám, tầm soát miễn phí cho người dân TP, ngành y tế sẽ xây dựng đề án cụ thể, trong đó tất cả các cơ sở y tế đủ điều kiện đều có thể tham gia khám, tầm soát cho người dân. Người dân có thể lựa chọn khám tại bất kỳ cơ sở phù hợp, không phụ thuộc địa giới hành chính. Ngành y tế sẽ thẩm định các cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe và công khai để người dân lựa chọn. Đồng thời xây dựng phần mềm quản lý thống nhất, yêu cầu tất cả dữ liệu khám phải được cập nhật tập trung. Đây cũng là căn cứ để quản lý chất lượng và đề xuất cơ chế chi trả từ ngân sách. Người dân được siêu âm trong đợt khám sức khỏe tổng quát miễn phí. Ảnh: THẢO PHƯƠNG TP sẽ bố trí ngân sách cho chương trình, đồng thời huy động sự tham gia của cả hệ thống y tế công – tư. Đối với một số cơ sở tư nhân chất lượng cao, nếu người dân có nhu cầu lựa chọn dịch vụ cao hơn, có thể sẽ chi trả phần chênh lệch, tương tự như cơ chế khám bảo hiểm y tế. Trong chương trình này, y tế cơ sở sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc tiếp cận, chăm sóc và tầm soát cho các nhóm người cao tuổi, người yếu thế, người khó tiếp cận dịch vụ y tế. Đối với người đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp, việc khám sức khỏe định kỳ vẫn được thực hiện theo quy định hiện hành. Các đội chăm sóc sức khỏe liên tục và trạm y tế sẽ chủ động tiếp cận, theo dõi sức khỏe người dân trên địa bàn, đặc biệt là người cao tuổi và các nhóm yếu thế, hỗ trợ khám ngay tại cộng đồng. Khám, tầm soát là cơ hội rất lớn để ngành y tế xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân. Hiện nay nhiều người dân đã được khám sức khỏe định kỳ ở các đơn vị khác nhau. Do đó ngành y tế sẽ tập hợp, chuẩn hóa các dữ liệu này để hình thành một nguồn dữ liệu chung. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá thực trạng sức khỏe người dân, phân tầng nguy cơ và xây dựng các chương trình can thiệp phù hợp. Khám, tầm soát cho khoảng 15 triệu dân TP là nhiệm vụ rất lớn, vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để ngành y tế quản lý sức khỏe người dân ngay từ khi còn khỏe mạnh. Ngành y tế đang nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, đồng thời xây dựng lộ trình cụ thể. Trước mắt, năm đầu sẽ tập trung khảo sát, đánh giá bức tranh tổng thể về sức khỏe người dân để phân nhóm nguy cơ. Các năm sau sẽ triển khai tầm soát theo từng nhóm bệnh phù hợp với từng nhóm nguy cơ, có thể thay đổi theo từng năm. PGS.TS.BS TĂNG CHÍ THƯỢNG, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM

PGS.TS.BS ĐỖ VĂN DŨNG, Nguyên Phó hiệu trưởng Đại học Y dược TP.HCM: Sự chuyển đổi mang tính chiến lược Khám sức khỏe miễn phí cho người dân ít nhất một lần mỗi năm từ năm 2026 là chính sách mang tính đột phá, thể hiện sự công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế của mọi người dân. Trước hết là giúp người dân phát hiện sớm các bệnh lý để điều trị kịp thời, nâng cao trực tiếp chất lượng cuộc sống và tuổi thọ khỏe mạnh. Thứ hai, góp phần củng cố hệ thống y tế thông qua hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử, nâng cao năng lực y tế cơ sở, giảm tải các BV tuyến trên. Cuối cùng là giảm thiểu tổng chi phí chăm sóc sức khỏe quốc gia trong dài hạn. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả, cần tập trung sàng lọc những bệnh lý phổ biến có khả năng can thiệp và giải quyết tốt ở hiện tại hoặc tương lai gần; đảm bảo danh mục kỹ thuật phù hợp với khả năng chi trả của ngân sách và nguồn lực xã hội.

TS.BS DIỆP BẢO TUẤN, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM: Tầm soát ung thư, khoản đầu tư cho sự sống Tầm soát ung thư là thực hiện các xét nghiệm khi cơ thể chưa có triệu chứng nhằm phát hiện sớm tế bào ác tính. Thay vì hóa, xạ trị liều cao, can thiệp nặng nề, bệnh nhân chỉ cần phẫu thuật nội soi, nhẹ hơn rất nhiều. Chi phí tầm soát cũng thấp hơn so với điều trị phức tạp và mất khả năng lao động ở giai đoạn muộn. Vì vậy, không nên đợi có bệnh mới đi khám, hãy xem tầm soát ung thư là "khoản đầu tư" cho sự sống. Nhóm nguy cơ cao cần đặc biệt chú ý điều này. Song song với tầm soát ung thư định kỳ cho người có yêu cầu qua app, BV đã đề xuất xây dựng Trung tâm Khám sức khỏe và tầm soát bệnh bằng công nghệ cao tại cơ sở 1 để khám, tầm soát ung thư cho người dân TP và các tỉnh lân cận.

BS CKII HỒ HẢI TRƯỜNG GIANG, Giám đốc Bệnh viện An Bình: Sẵn sàng hỗ trợ trạm y tế khám, tầm soát Khám tầm soát chủ động đóng vai trò rất quan trọng trong chăm sóc sức khỏe người dân, bởi phát hiện sớm bệnh không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn góp phần tiết kiệm đáng kể chi phí điều trị. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện khám sức khỏe định kỳ. Vì vậy, chủ trương khám sức khỏe miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần là rất cần thiết. Đây cũng là định hướng chung của ngành y tế nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân. BV An Bình được phân công phụ trách chuyên môn cho một số trạm y tế, đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn và tăng cường nhân lực. Khi chương trình khám sức khỏe triển khai, BV sẽ cử đội ngũ y, BS đến hỗ trợ các trạm y tế thực hiện tốt công tác khám tầm soát cho người dân.