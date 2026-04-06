Hơn 63% người dân TP.HCM khám, tầm soát miễn phí có vấn đề sức khỏe 06/04/2026 10:39

(PLO)- Trong ngày khám, tầm soát sức khỏe miễn phí (5-4) hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân tại TP.HCM, hơn 63% người dân được phát hiện có vấn đề sức khoẻ.

Ngày 6-4, Sở Y tế TP.HCM cho biết trong ngày khám, tầm soát sức khỏe miễn phí (5-4) hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân, hơn 63% người dân tham gia được phát hiện có vấn đề sức khoẻ.

Cụ thể, trong tổng số 13.799 người tham gia khám, tầm soát, có đến 8.784 người (63,7%) được ghi nhận có vấn đề sức khỏe cần theo dõi hoặc can thiệp y tế.

Người dân khám, tầm soát sức khỏe miễn phí hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Trong số này, có 4.206 người cần được tiếp tục theo dõi, quản lý tại trạm y tế và 4.578 người được chuyển tuyến để tiếp tục chẩn đoán và điều trị chuyên sâu.

Sở Y tế nhận định kết quả này cho thấy ý nghĩa thiết thực của hoạt động tầm soát trong phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn ngay từ cộng đồng.

Kết quả cụ thể, nhóm bệnh mạn tính chiếm tỉ trọng lớn nhất với 7.642 lượt khám; trong đó 3.434 người cần theo dõi tại tuyến y tế cơ sở và 2.904 người cần chuyển tuyến.

Trong số 1.180 lượt tầm soát ung thư, có 341 người cần chuyển tuyến để chẩn đoán và điều trị chuyên sâu. Nhóm tầm soát bệnh lý mắt có 877 lượt khám với 464 người cần can thiệp chuyên biệt.

Nhóm tầm soát bệnh lý tim mạch thực hiện 1.079 lượt khám, trong đó 86 người được chỉ định chuyển tuyến. Có 839 lượt khám tầm soát bệnh lý phụ khoa, phát hiện 310 người cần điều trị chuyên sâu.

Các chuyên khoa khác như da liễu, tiêu hóa, hô hấp, tâm thần và răng hàm mặt cũng ghi nhận số người được phát hiện vấn đề đáng kể.

Người dân khám bệnh miễn phí tại Trạm Y tế phường Bảy Hiền. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Tại nhiều điểm khám, người dân đến từ rất sớm để được đo huyết áp, lấy mẫu xét nghiệm, siêu âm, khám mắt, chăm sóc răng miệng và tư vấn chuyên khoa... Nhiều người sau thăm khám được hướng dẫn theo dõi tại trạm y tế hoặc hẹn chuyển tuyến để đánh giá chuyên sâu hơn.

Người dân rất vui và phấn khởi khi đến các điểm khám tầm soát bệnh cho thấy việc tổ chức các điểm khám, tầm soát bệnh ngay tại các trạm y tế đang đáp ứng đúng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Nhân viên ngành y tế vô cùng xúc động khi nhận được một bài thơ mộc mạc, viết tay từ một người dân gửi tặng ngay sau buổi khám tại điểm khám ở Củ Chi do Bệnh viện Da Liễu TP.HCM thực hiện.

Hình ảnh giản dị nhưng giàu cảm xúc ấy là minh chứng sinh động cho sự trân trọng và đồng thuận của người dân đối với những nỗ lực đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần hơn với cộng đồng.