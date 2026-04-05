Tìm lại nụ cười cho trẻ mắc dị tật khe hở môi 05/04/2026 17:28

(PLO)- Bệnh viện An Bình (TP.HCM) vừa điều trị thành công cho 2 bệnh nhi mắc dị tật khe hở môi, giúp các em từng bước tìm lại nụ cười và cải thiện chức năng sinh hoạt.

Hai bệnh nhi là bé HN (ngụ tỉnh Đắk Lắk) và bé NQH (ngụ tỉnh Đồng Nai), được kết nối với chương trình hỗ trợ của Tổ chức Operation Smile Việt Nam – đơn vị đã đồng hành phẫu thuật miễn phí cho hàng nghìn trẻ em bị khe hở môi – hàm ếch tại Việt Nam hơn 36 năm qua.

Bác sĩ Bệnh viện An Bình phẫu thuật cho bệnh nhi mắc dị tật khe hở môi. Ảnh: BVCC

Theo Bệnh viện An Bình, trẻ mắc dị tật khe hở môi bẩm sinh thường gặp nhiều khó khăn ngay từ những ngày đầu đời như không thể bú bình thường, sữa trào ra ngoài, ảnh hưởng đến dinh dưỡng. Về lâu dài, dị tật còn tác động đến khả năng phát âm, giao tiếp và tâm lý của trẻ.

Khi nhập viện, mỗi bé có tình trạng khác nhau nhưng đều ảnh hưởng rõ đến thẩm mỹ và chức năng. Cụ thể, bé HN bị khe hở môi bên trái không toàn bộ, kèm vẹo trụ mũi và xẹp cánh mũi, khiến gương mặt lệch rõ.

Trong khi đó, bé NQH bị khe hở môi bên phải kèm khe hở vòm miệng, ảnh hưởng sâu hơn đến ăn uống và phát triển sau này.

Tìm lại nụ cười và cải thiện chức năng sinh hoạt cho hai trẻ bị dị tật khe hở môi. Ảnh: BVCC

Sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ Đơn vị Phẫu thuật hàm mặt đã chỉ định phẫu thuật tạo hình khe hở môi một bên cho cả hai bệnh nhi. Đây là bước can thiệp quan trọng trong lộ trình điều trị lâu dài.

Các bác sĩ không chỉ đóng kín khe hở mà còn tái tạo cấu trúc cơ môi, chỉnh hình cánh mũi, đưa các đường nét khuôn mặt về trạng thái cân đối nhất có thể, góp phần cải thiện cả chức năng lẫn thẩm mỹ.

Đại diện Bệnh viện An Bình cho biết hành trình điều trị của các bệnh nhi vẫn cần tiếp tục với nhiều giai đoạn theo dõi, can thiệp nhằm hoàn thiện chức năng ăn nhai, phát âm và phát triển vùng răng – hàm – mặt. Tuy nhiên, việc phẫu thuật thành công bước đầu đã mở ra cơ hội để các em có được nụ cười trọn vẹn hơn.

Chương trình điều trị toàn diện khe hở môi – vòm miệng tại Bệnh viện An Bình phối hợp cùng Operation Smile Việt Nam được triển khai theo mô hình chăm sóc dài hạn. Mỗi bệnh nhân được lập kế hoạch điều trị riêng theo từng giai đoạn phát triển.

Trong khuôn khổ chương trình, bệnh nhân được hỗ trợ miễn phí nhiều dịch vụ như khám tư vấn, phẫu thuật tạo hình, theo dõi hậu phẫu, can thiệp nha khoa và hỗ trợ tập phát âm khi cần thiết. Mô hình này giúp bảo đảm quá trình điều trị liên tục, toàn diện, đồng thời giảm đáng kể gánh nặng chi phí cho gia đình.