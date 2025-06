2 thanh niên giả cảnh sát cưỡng đoạt tiền người vi phạm giao thông 03/06/2025 11:36

Công an xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục xác minh và phối hợp Công an xã Bình An, Công an thị trấn Chợ Lầu để xác định bị hại, đấu tranh làm rõ vụ giả cảnh sát cưỡng đoạt tài sản.

2 thanh niên giả cảnh sát: Nguyễn Phạm Hoàng Dương (trái) và Nguyễn Thuận Qúy.

Chiều 1-6-2025, Nguyễn Phạm Hoàng Dương (16 tuổi) mặc trang phục Cảnh sát cơ động mang theo còng số 8, dùng xe máy chở theo Nguyễn Thuận Quý (19 tuổi cùng ngụ Lương Sơn, Bắc Bình) mặc đồ dân quân tự vệ di chuyển trên Quốc lộ 28B.

Khi đến khu vực thôn Tân Hòa (xã Sông Bình), phát hiện 1 nữ sinh chạy xe máy chở theo 2 cháu nhỏ nên hai người này chặn xe nhưng nữ sinh tiếp tục di chuyển về quán của mẹ cách đó khoảng 100m. Lúc này cả hai tăng tốc đuổi theo.

Khi đến quán, Dương giới thiệu là cán bộ Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Thuận mới được điều động về nhận nhiệm vụ tại khu vực, đồng thời yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe. Tuy nhiên khi nghe chủ quán nói sẽ gọi Công an xã đến thì cả hai “cảnh sát” vội vã lên xe rời đi.

Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, phát hiện anh PVQ (17 tuổi, trú xã Sông Bình) đang điều khiển xe máy trên tuyến Quốc lộ 28B, hướng từ Lương Sơn về nhà tại xã Sông Bình, hai “cảnh sát” này liền áp sát chặn xe. Lúc này, Dương thông báo anh Q đã vi phạm luật giao thông do không đội mũ bảo hiểm và yêu cầu đưa người cùng xe về nhà của anh Q để làm việc.

Thanh niên giả cảnh sát cơ động đang làm việc với cảnh sát thật.

Tại cơ quan Công an, Dương khai nhận đã đặt mua trang phục Cảnh sát cơ động, còng tay số 8 thông qua mạng xã hội Facebook; trang phục dân quân tự vệ do Dương đã từng học dân quân nên có được.

Về đến nơi, 2 thanh niên giả cảnh sát yêu cầu gia đình phải đưa 2 triệu đồng để bỏ qua lỗi vi phạm và không tịch thu phương tiện. Sau đó, gia đình anh Q xin giảm số tiền xuống còn 1 triệu đồng và được Dương đồng ý. Tuy nhiên, chưa nhận được tiền thì cả 2 đã bị Công an xã Sông Bình đến khống chế, bắt giữ.

Dương thừa nhận đã 3 lần thực hiện hành vi chặn xe để cưỡng đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 2,1 triệu đồng tại xã Bình An và thị trấn Chợ Lầu. Cả 3 lần này đều được người bạn tên Bụp (chưa rõ nhân thân) hỗ trợ thực hiện. Riêng Nguyễn Thuận Quý thì đây là lần đầu tiên được Dương rủ thực hiện hành vi.