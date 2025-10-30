35 ô tô bị kẹt trên đèo Lò Xo: Gói mì ngon nhất từng ăn trong đời tài xế 30/10/2025 11:25

(PLO)- Mưa lớn gây sạt lở chia cắt đèo Lò Xo, nhiều xe tải và hàng chục người bị cô lập nhiều ngày.

Giữa biển mưa và sạt lở, khoảng 35 xe tải cùng 50 người bị cô lập nhiều ngày trên đèo Lò Xo (đường Hồ Chí Minh). Trong cảnh thiếu ăn, mất sóng điện thoại và lạnh, họ được lực lượng cứu hộ tiếp tế mì gói, nước suối.

Câu chuyện của những người mắc kẹt khiến ai nghe cũng nghẹn.

Vỡ òa khi nhận gói mì đầu tiên

Sáng 26-10, mưa lớn phủ trắng triền đèo Lò Xo. Vợ chồng chị Bùi Nhật Lệ (quê Hưng Yên) điều khiển xe tải chở gốm đi Đà Nẵng. Khi xe vừa đến khu vực cầu Đăk Môn (tỉnh Quảng Ngãi), một tiếng ầm vang rền, cả mảng núi sạt xuống chắn ngang con đường. Chưa kịp hiểu chuyện gì, đất đá phía sau tiếp tục đổ, bịt kín lối quay đầu.

Một điểm sạt lở nghiêm trọng trên đèo Lò Xo.

Chiếc xe của vợ chồng chị cùng gần 20 phương tiện khác kẹt cứng giữa hai điểm sạt lở, bốn bề là núi rừng, mưa phủ trắng. Trên xe chỉ còn vài chai nước lọc, không đồ ăn và không sóng điện thoại.

“Mưa càng lúc càng to, ai cũng lo đất lại trôi tiếp. Cứ nghe tiếng rào rào trên vách núi là giật mình”, chị Lệ kể.

Lực lượng cứu hộ phải mất nhiều giờ vượt qua những cung đường bùn lầy để tiếp cận khu vực bị chia cắt.

Không có thông tin liên lạc, mọi người chỉ biết hỏi han, động viên nhau chờ đường thông. Cái đói và lạnh dần bủa vây. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ phải mất nhiều giờ vượt qua những cung đường bùn lầy để tiếp cận khu vực bị chia cắt.

Đến chiều cùng ngày, giữa cơn mưa trắng xóa, ánh đèn pin từ xa hiện lên. Những chiến sĩ cứu hộ, áo mưa sũng nước, khệ nệ mang theo từng thùng mì tôm, bánh mì khô, nước uống tiếp tế cho nhóm tài xế đang bị mắc kẹt.

“Lúc thấy họ đến, ai cũng vỡ òa. Khi nhận được gói mì đầu tiên, tôi run cả tay. Giữa lúc đói, lạnh và sợ, gói mì ấy là gói mì ngon nhất tôi từng ăn”, chị Lệ xúc động nói.

Tình người giữa đèo Lò Xo

Đêm đầu tiên, gió rít, mưa tạt, mọi sinh hoạt đều diễn ra trong cabin xe. Vợ chồng chị Lệ co ro trong không gian ẩm lạnh, ánh đèn pin từ các xe khác hắt ra những đốm sáng yếu ớt giữa rừng.

Mọi người chia nhau từng dây sạc điện thoại, từng chai nước, miếng bánh. Có người hứng nước mưa để dùng. “Cả đoạn đèo thành một đại gia đình. Người lạ mà thương nhau, đùm bọc nhau như ruột thịt”, chị Lệ kể.

Lực lượng cứu hộ liên tục tiếp tế lương thực.

Sáng hôm sau, xe của chị bắt được sóng điện thoại chập chờn. Chị vội gọi báo tin an toàn cho gia đình. Trong ngày, lực lượng cứu hộ hai lần mang cơm, sữa và nước lên tiếp tế. Đến 28-10, thiết bị bay không người lái được huy động để vận chuyển lương thực vào khu vực cô lập, giúp tài xế yên tâm cầm cự.

“Có bữa mưa xối xả, đường trơn bùn lút đầu gối, nhưng anh em vẫn cố đi vì thương người mắc kẹt”, một thành viên cứu hộ kể.

Thiết bị bay không người lái được huy động để vận chuyển lương thực vào khu vực cô lập.

Đêm thứ ba, mưa ngớt, gió bớt gào, tiếng sạt lở dần lùi xa. Ai cũng mong sáng mai đường sẽ thông để được trở về.

“Những ngày ấy, chúng tôi hiểu ra nhiều điều. Khi thiên nhiên nổi giận, con người chỉ có thể dựa vào nhau mà sống. Giữa mưa gió, tình người là ngọn lửa không bao giờ tắt”, chị Lệ nghẹn ngào nói.

Tương tự, anh Chu Văn Thương (tỉnh Hưng Yên), tài xế xe thư báo đi từ TP.HCM ra Hà Nội, cũng bị sạt lở chặn đường khi qua đèo Lò Xo ngày 26-10.

Sau nhiều ngày nỗ lực khắc phục, xe của anh chỉ di chuyển thêm được 20 km thì tiếp tục bị cô lập.

“Tuy bị kẹt nhiều ngày giữa đèo, nhưng chúng tôi không bao giờ thiếu lương thực hay nước uống. Mỗi gói mì, chai nước được lực lượng cứu hộ mang lên đều chan chứa nghĩa tình. Anh em tài xế vô cùng biết ơn sự tận tâm, không quản gian khổ của họ trong những ngày mưa gió ấy”, anh Thương chia sẻ.