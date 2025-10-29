Nỗ lực giải cứu hàng chục ô tô mắc kẹt trên đèo Lò Xo 29/10/2025 21:41

(PLO)- Do sạt lở, hàng chục ô tô kẹt lại trên đèo Lò Xo, Quảng Ngãi nhiều ngày qua vừa được giải cứu.

Tối 29-10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết chiều cùng ngày đèo Lò Xo trên Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) đoạn qua khu vực cầu Đăk Zôn, xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi đã được thông tuyến một phần.

Nhờ đó, khoảng 30 ô tô bị mắc kẹt những ngày qua đã tiếp tục di chuyển về hướng TP Đà Nẵng.

Hàng chục ô tô mắc kẹt trên đèo Lò Xo do sạt lở.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, hiện vẫn còn khoảng 20 ô tô bị kẹt trên khu vực đèo Lò Xo, giáp ranh giữa Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng. Lực lượng chức năng đang nỗ lực khơi thông, phấn đấu đưa các phương tiện còn lại ra khỏi khu vực nguy hiểm trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn cho người và xe

Một điểm sạt lở nghiêm trọng trên đèo Lò Xo.

Trước đó, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo xuất hiện bốn điểm sạt lở lớn với tổng khối lượng đất đá ước tính hàng ngàn mét khối. Tại km 1409+270, hàng trăm mét khối đất đá từ ta luy dương đổ ập xuống, vùi kín mặt đường, chia cắt giao thông.

Tại km1415+830, lượng đất đá sạt lở khoảng 1.000 m³, kéo theo nhiều cây rừng bật gốc chắn ngang đường, khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Tại km1409+400 thuộc xã Đăk Plô, một xe múc của đơn vị thi công bị mắc kẹt khi đất đá bất ngờ sạt xuống, phủ kín hơn 100 m mặt đường.

Cảnh sát giao thông hỗ trợ thức ăn, nước uống cho lái xe kẹt trên đèo.

Ngoài ra, các điểm km1421+835 và Km1448+740 cũng bị vùi lấp bởi hàng trăm mét khối đất đá, nhiều cây gỗ lớn ngã chắn ngang khiến toàn tuyến đèo tê liệt.

Theo Trạm Cảnh sát giao thông Ngọc Hồi, lực lượng chức năng, đơn vị quản lý đường đang huy động tối đa máy móc, nhân lực mở làn tạm, giải phóng các phương tiện mắc kẹt, ứng trực 24/24 để kịp thời xử lý các điểm sạt lở mới.