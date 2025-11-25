5 dấu hiệu quá liều caffeine cảnh báo tổn thương tim mạch 25/11/2025 11:26

(PLO)- Tiêu thụ quá liều caffeine là tình trạng phổ biến nhưng ít được nhận ra và nó có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe tim mạch và thần kinh.

Caffeine là chất đồng hành đáng tin cậy nhất vào buổi sáng của hàng triệu người. Nó được xem là "liều thuốc" giúp tỉnh táo nhanh chóng và tăng cường năng suất làm việc.

Cảm giác bồn chồn, lo lắng dai dẳng. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Tuy nhiên, việc nạp caffeine vào cơ thể cần ở mức vừa phải. Theo báo cáo trên Tạp chí Độc chất Thực phẩm và Hóa chất, mức khuyến nghị cho hầu hết người trưởng thành khỏe mạnh là khoảng 400 mg mỗi ngày. Vượt quá ngưỡng này có thể biến chất đồng hành quen thuộc thành nguồn gây căng thẳng cho cơ thể và tâm trí.

Điều quan trọng là phải học cách giảm dần lượng caffeine nạp vào. Việc này giúp bạn duy trì sức khỏe tim mạch và hệ thần kinh lâu dài. Nó cũng cho phép bạn tiếp tục thưởng thức đồ uống yêu thích mà không phải đối mặt với các tác dụng phụ tiêu cực. Dưới đây là 5 dấu hiệu rõ ràng của tình trạng quá tải caffeine.

Cảm giác bồn chồn, lo lắng dai dẳng

Bạn cảm thấy run rẩy, bồn chồn không yên hoặc quá lo lắng mà không có nguyên nhân rõ ràng. Caffeine hoạt động bằng cách ngăn chặn adenosine, một chất ức chế thần kinh. Điều này dẫn đến sự kích thích quá mức của hệ thần kinh trung ương và gây ra giải phóng adrenaline dư thừa.

Theo báo cáo của Nhà xuất bản và Đánh giá Đại học Cambridge, tình trạng này có thể làm trầm trọng thêm các rối loạn lo âu, tăng mức độ căng thẳng và ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tập trung và tâm trạng.

Mất ngủ hoặc ngủ không ngon giấc

Bạn khó đi vào giấc ngủ, thường xuyên thức giấc vào ban đêm hoặc thức dậy mà không cảm thấy sảng khoái. Với thời gian bán hủy dài (khoảng 5–6 giờ), caffeine sẽ làm chậm chu kỳ giấc ngủ sâu nếu được sử dụng vào cuối ngày hoặc buổi chiều.

Tạp chí Dinh dưỡng (Thư viện Y khoa Quốc gia, 2016) cảnh báo rằng giấc ngủ kém làm suy yếu khả năng phục hồi của cơ thể, khả năng miễn dịch và điều hòa tâm trạng.

Tim đập nhanh hoặc nhịp tim không đều (hồi hộp)

Bạn có cảm giác tim bỏ nhịp, rung lắc hoặc đập nhanh bất thường ngay cả khi đang nghỉ ngơi. Adrenaline dư thừa kích thích tim, làm tăng nhịp tim và trong một số trường hợp gây ra nhịp tim không đều.

Tạp chí Tâm dược học khuyến cáo tình trạng hồi hộp và căng thẳng tim mạch kéo dài cần được đánh giá y tế kịp thời.

Khó tiêu hóa hoặc rối loạn đường ruột

Bạn thường xuyên muốn đi vệ sinh, đau bụng, trào ngược axit hoặc ợ nóng. Caffeine là chất lợi tiểu và nhuận tràng nhẹ. Đồng thời, nó còn làm tăng đáng kể việc sản xuất axit dạ dày.

Báo cáo của Tạp chí Dược phẩm Saudi cho biết điều này có thể dẫn đến mất nước, kém hấp thu chất dinh dưỡng và kích ứng đường tiêu hóa.

Đau đầu mãn tính hoặc đau nửa đầu (migraine)

Bạn bị đau đầu xảy ra hàng ngày, hoặc cơn đau dữ dội khi không được uống caffeine. Caffeine làm co mạch máu não. Việc đột ngột ngưng sử dụng (cai nghiện) sẽ gây ra hiện tượng giãn mạch đột ngột, dẫn đến đau.

Tạp chí Dịch tễ học quốc tế cảnh báo về tình trạng phụ thuộc caffeine, có thể dẫn đến chu kỳ đau đớn lặp lại do cai nghiện.

Một số mẹo để giảm lượng caffeine nạp vào cơ thể một cách an toàn?

Sử dụng phương pháp giảm dần: Giảm dần lượng tiêu thụ khoảng 25–50 mg sau mỗi 3–4 ngày. Việc này giúp giảm thiểu tối đa các triệu chứng cai thuốc như đau đầu hoặc mệt mỏi.

Thực hiện thay đổi thông minh: Thay thế đồ uống có hàm lượng caffeine cao bằng các lựa chọn có hàm lượng thấp hơn như trà xanh, trà đen hoặc cà phê đã loại bỏ caffeine (decaf) để quá trình chuyển đổi diễn ra dễ dàng hơn.

Uống đủ nước và kiểm soát cơn thèm: Tăng cường lượng nước uống vào để giúp giảm đau đầu và hỗ trợ quá trình giải độc.

Đặt giới hạn sử dụng: Ngừng tiêu thụ caffeine trước 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều. Tạp chí Y học Giấc ngủ Lâm sàng chỉ ra rằng caffeine vẫn hoạt động trong cơ thể trong nhiều giờ sau khi uống, do đó, giới hạn thời gian này sẽ giúp tránh gián đoạn giấc ngủ.