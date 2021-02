Truy tìm người đưa 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 27-2, Cơ quan công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, đang tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng truy tìm, điều tra Vũ Văn Tĩnh (32 tuổi, trú xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) về hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.



Nghi phạm Vũ Văn Tĩnh. Ảnh chụp lại màn hình

Tĩnh đang bị điều tra về hành vi đưa bảy người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Khi Tĩnh đang trên đường đưa bảy người Trung Quốc sang Campuchia làm việc thì bị phát hiện ở địa phận huyện Hưng Nguyên.

Tuy nhiên, Tĩnh đã nhanh chân chạy trốn.

Thượng tá Phan Ngọc Thanh, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên đã ký công văn gửi Cục C01 của Bộ Công an và Cơ quan CSĐT Công an các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, các phòng nghiệp vụ Công an Nghệ An… đề nghị phối hợp truy tìm Vũ Văn Tĩnh.

Theo công văn: “Vũ Văn Tĩnh mặc áo phông ngắn tay màu trắng, quần sooc đen, cao từ 1,6 m đến 1,65 m, nặng khoảng 65 kg, mắt một mí, tóc cắt ngắn; khi bỏ chạy chân không mang theo giày, dép”.



Công văn của Công an huyện Hưng Nguyên.

Như PLO đã đưa tin, vào đêm 25-2, tại khu vực ngã tư Cầu Mưng thuộc khối 3, thị trấn Hưng Nguyên, Công an huyện Hưng Nguyên kiểm tra hành chính xe khách mang BKS 20B-022.15. Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe chở một nhóm hành khách, gồm một người Việt Nam và bảy người Trung Quốc. Nhóm người Trung Quốc có nhiều biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Quá trình tiếp cận, một người Việt Nam đã bỏ chạy trốn trong đêm. Công an xác định người bỏ chạy trốn đó là Vũ Văn Tĩnh. Bảy người Trung Quốc được công an và ngành y tế và cơ quan chức năng đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên thực hiện cách ly, phòng dịch và lấy mẫu xét nghiệm, âm tính lần một với SARS-CoV-2.

Công an huyện Hưng Nguyên đã làm việc với các trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Qua xác minh ban đầu, bảy trường hợp công dân Trung Quốc đã thông qua một số người Việt Nam để tìm đường sang Campuchia làm việc, nhưng khi đi qua địa phận huyện Hưng Nguyên bị phát hiện.