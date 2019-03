Xâm hại bé gái 10 tuổi: Phải tạm giam bị can!

Vụ việc bé gái V.N.Q (10 tuổi, trú tại xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị đối tượng Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) tấn công tại vườn chuối gây chảy máu vùng kín, gãy răng hàm, rạn xương, khiến dư luận phẫn nộ.

Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi". Tuy nhiên, sau chín ngày tạm giam, cơ quan công an đã cho bị can tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo ông Tống Quang Hiếu, Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự (Công an huyện Chương Mỹ), việc cho bị can được tại ngoại đơn vị đã làm đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Theo cơ quan này, đối tượng Trình khai đã tác động vùng kín của em bé bằng tay gây chảy máu, em la lên nên Trình bóp miệng làm gẫy mấy cái răng sữa. Đồng thời Trình nắm tay và em bé chống cự nên rạn xương. Vậy nên, theo suy luận này, nghi phạm chỉ dâm ô chứ không hiếp dâm.