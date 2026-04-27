Đàn cá heo hơn 100 con 'bám' tàu đánh cá hơn 1 giờ tại biển Quy Nhơn 27/04/2026 09:37

(PLO)- Chở khách du lịch trên biển Quy Nhơn, tàu ông Phan Văn Bình (ngụ Gia Lai) bất ngờ được đàn cá heo hơn 100 con "đeo bám", liên tục nhảy múa trước mũi tàu hơn một giờ.

Ngày 27-4, ông Phan Văn Bình (45 tuổi, ngụ làng chài Hải Minh, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) cho biết ông và hai du khách may mắn chứng kiến khoảnh khắc kỳ thú từ tự nhiên, đàn cá heo hơn 100 con xuất hiện ngay trên vùng biển Quy Nhơn.

Clip đàn cá heo hơn 100 con xuất hiện tại biển Quy Nhơn. Clip: PHAN VĂN BÌNH

Theo ông Bình, khoảng 9 giờ ngày 26-4, ông chở hai du khách ra khơi trải nghiệm đánh bắt hải sản và bất ngờ gặp đàn cá heo hơn 100 con cách biển Quy Nhơn Đông khoảng 10 hải lý.

Đàn cá heo bám theo tàu suốt hơn một giờ. Thấy vậy, ông Bình đã dùng điện thoại quay lại hình ảnh và chia sẻ cho nhiều người xem.

“Cảnh cá heo xuất hiện ở biển Quy Nhơn không hiếm, thỉnh thoảng người dân vẫn gặp. Loài cá này rất gần gũi với con người, ngư dân gặp phải không ai đánh bắt" - ông Bình nói.

Đàn cá heo tung tăng, bơi lội trước mũi tàu cá của ông Phan Văn Bình hơn một giờ.

Cùng thời điểm này, một số ngư dân khác đang hoạt động trên vùng biển Quy Nhơn Đông cũng bắt gặp cảnh tương tự.

Đoàn cá heo bơi ở vùng biển Quy Nhơn kiếm ăn và rất thích nô đùa theo con sóng trước mũi tàu thuyền.