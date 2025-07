Bản tin trưa 14-7: Thông tin mới vụ cô gái ném đá cây ATM và xe ô tô; ‘Tiến bịp’ bị bắt về tội gì? 14/07/2025 12:20

(PLO)-Bắt quả tang nam thanh niên vận chuyển 56kg pháo nổ ở Tây Ninh; Thông tin mới vụ cô gái ném đá cây ATM và xe ô tô ở Nghệ An; ‘Tiến bịp’ bị bắt về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý...

Liên quan đến vụ việc cô gái ném đá cây ATM và xe ô tô, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho hay đang tiếp tục điều tra Nguyễn Thị Hoàng Ngân (thường gọi là "Ngân Baby”), trú xã Nghi Lộc, Nghệ An về vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Như đã đưa tin, trước đó, nhiều người chứng kiến một cô gái ném đá cây ATM và xe ô tô bên đường Lê Hồng Phong (phường Thành Vinh, Nghệ An). Một chiếc ô tô cá nhân bị trúng đá, nứt, vỡ kính chắn gió phía sau.