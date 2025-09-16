Bản tin trưa 16-9: 2 vợ chồng lớn tuổi tử vong trong nhà, người có nhiều vết thương; Diễn biến mới nhất vụ tài xế đánh cụ ông giữa đường 16/09/2025 12:00

(PLO)- Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có kịp thu phí trước ngày 31-12?; Cướp giật iPhone, nam thanh niên bị bắt giữ sau 8 giờ; 2 vợ chồng lớn tuổi tử vong trong nhà, người có nhiều vết thương; Công an TP.HCM giữ người trong trường hợp khẩn cấp với tài xế đánh cụ ông giữa đường; Phát hiện 1 loại thuốc ngủ bị làm giả…

Đến khoảng 21 giờ ngày 15-9, Công an phường An Phú vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc khiến 2 vợ chồng tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ người dân nghe thấy tiếng la hét thất thanh tại một căn nhà khu phố Bình Phước B (phường An Phú). Khi người dân chạy đến thì phát hiện cháu nội của hai ông bà (khoảng 10 tuổi) đang khóc thảm thiết.

Dưới nền nhà người dân phát hiện 2 vợ chồng là ông Đặng Văn L (61 tuổi) và bà Phạm Thị H (61 tuổi, vợ ông L) nằm gần nhau và đã tử vong với nhiều vết thương.