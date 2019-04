Cầu An Phú Đông chưa xây, giá đất đã nhấp nhổm

Giao dịch chậm do giá quá cao Trao đổi với chúng tôi, đại diện một văn phòng giao dịch trên đường Vườn Lài thừa nhận mức tăng giá khu vực phường An Phú Đông hiện nay chỉ tập trung dọc đường chính Vườn Lài. Lý do là do cò đất nhỏ lẻ đẩy lên, kiếm chênh lệch. Các giao dịch hiện cũng chậm lại do giá thời điểm này đã quá cao. Nhân viên môi giới đã chuyển sang bán hàng cho các dự án đất nền vùng ven như Bình Dương, Củ Chi… Vị này khuyến cáo người mua nên chọn đất nền, nhà phố pháp lý đầy đủ, đã có giấy đỏ, giấy hồng mới mua. “Khách hàng, nhà đầu tư phải cẩn trọng, nhiều khu đất nông nghiệp được cò giới thiệu có thể chuyển đổi lên đất thổ cư, có thể phân lô, tách thửa nhưng thực tế là rất khó” - người đại diện này nói.