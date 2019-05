Ông 'Dr.Thanh' bỏ 394 tỉ mua 1 khu đất ở Vũng Tàu

BR-VT cũng sẽ tổ chức bán đấu giá 17 trụ sở Các trụ sở gồm: Ban quản lý các KCN- 124 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu; Nhà, đất thuộc Sở VH-TT-DL (cũ) ở số 126 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu. Sở Nội vụ - số 9 Nguyễn Biểu, phường Thắng Tam. Khu đất của Tỉnh ủy - số 22 Trương Công Định, phường 3. Sở KH-ĐT - số 1 Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam. Tòa án nhân dân tỉnh - số 15 Thống Nhất, phường 1. Ban Tôn giáo tỉnh - số 13 Lý Tự Trọng, phường 1. UBMTTQ Việt Nam tỉnh - số 26 Trương Công Định, phường 3 và cơ sở nhà, đất của UBMTTQ tỉnh - số 20 Trương Công Định, phường 3. Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng - số 128 Lý Thường Kiệt, phường 1. Sở KH-CN - 130 Lý Thường Kiệt, phường 1. Rạp Măng Non (đường Lý Tự Trọng, phường 1). Các cơ sở của Công an tỉnh: Phòng An ninh điều tra (số 7 Trần Nguyên Hãn, phường 1), Phòng Xuất nhập cảnh (số 43 Trương Công Định, phường 3), Phòng CSGT (số 119 Lê Hồng Phong, phường 8), phòng Cảnh sát Hình sự (số 14 Lê Lợi, phường 1).