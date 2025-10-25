Cận cảnh ngôi trường 129 tuổi, 8 lần có thí sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia

(PLO)- Trường THPT chuyên Quốc Học Huế tiếp tục gây ấn tượng khi 3 năm liên tiếp có học sinh góp mặt tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia.
Trường THPT chuyên Quốc Học Huế (TP Huế) đang giữ kỷ lục với 8 lần có thí sinh góp mặt trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia.
Các thí sinh lần lượt là Nguyễn Thái Bảo (năm thứ 5), Nguyễn Mạnh Tấn (năm thứ 8), Hồ Ngọc Hân (năm thứ 9), Thái Ngọc Huy (năm thứ 11), Hồ Đắc Thanh Chương (năm thứ 16), Nguyễn Minh Triết (năm thứ 23) và Võ Quang Phú Đức (năm thứ 24).
Trong đó, ba học sinh đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế là Hồ Ngọc Hân, Hồ Đắc Thanh Chương và Võ Quang Phú Đức.
Năm nay, thí sinh Lê Quang Duy Khoa tiếp tục nối dài truyền thống này khi có màn lội ngược dòng ấn tượng và giành chiến thắng thuyết phục tại trận thi Quý I, chính thức đưa cầu truyền hình thứ tám trở lại mái trường giàu thành tích này.
Thầy Nguyễn Phú Thọ, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Quốc Học Huế chia sẻ, niềm đam mê tri thức và khát khao khẳng định bản thân chính là động lực để nhiều thế hệ học sinh Quốc Học Huế chinh phục Olympia.
Nhà trường duy trì các chương trình bồi dưỡng chuyên biệt như Tiếp lửa tài năng và Nguyệt Quế Đỏ giúp phát hiện, đào tạo và tuyển chọn gương mặt ưu tú đại diện trường tham gia Olympia.