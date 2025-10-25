Cận cảnh ngôi trường 129 tuổi, 8 lần có thí sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 25/10/2025 15:30

(PLO)- Trường THPT chuyên Quốc Học Huế tiếp tục gây ấn tượng khi 3 năm liên tiếp có học sinh góp mặt tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Trường THPT chuyên Quốc Học Huế (TP Huế) đang giữ kỷ lục với 8 lần có thí sinh góp mặt trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Các thí sinh lần lượt là Nguyễn Thái Bảo (năm thứ 5), Nguyễn Mạnh Tấn (năm thứ 8), Hồ Ngọc Hân (năm thứ 9), Thái Ngọc Huy (năm thứ 11), Hồ Đắc Thanh Chương (năm thứ 16), Nguyễn Minh Triết (năm thứ 23) và Võ Quang Phú Đức (năm thứ 24).

Trong đó, ba học sinh đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế là Hồ Ngọc Hân, Hồ Đắc Thanh Chương và Võ Quang Phú Đức.

Năm nay, thí sinh Lê Quang Duy Khoa tiếp tục nối dài truyền thống này khi có màn lội ngược dòng ấn tượng và giành chiến thắng thuyết phục tại trận thi Quý I, chính thức đưa cầu truyền hình thứ tám trở lại mái trường giàu thành tích này.

Trường THPT chuyên Quốc Học Huế (TP Huế), được xây dựng từ năm 1896, nổi bật với kiến trúc Pháp cổ kính bên dòng sông Hương. Đây là một trong những biểu tượng văn hóa và giáo dục lâu đời của vùng đất Cố đô. Ảnh: N.DO

Với giá trị lịch sử đặc biệt, năm 1990, trường được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đến năm 2020, Quốc Học Huế tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ảnh: N.DO

Ngôi trường không chỉ nổi tiếng về kiến trúc mà còn là "cái nôi" đào tạo nhiều nhân tài kiệt xuất cho đất nước, tiêu biểu như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Bí thư Trần Phú... Ảnh: N.DO

Quốc Học Huế cũng là "mảnh đất lành" của sân chơi trí tuệ Đường lên đỉnh Olympia khi đã có ba nhà vô địch: Võ Văn Dũng (năm 2005), Nguyễn Trường Thịnh (năm 2017) và Võ Quang Phú Đức (năm 2024). Ảnh: N.DO

Sáng mai (26-10), em Lê Quang Duy Khoa, học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học Huế, sẽ là một trong bốn thí sinh xuất sắc bước vào trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025. Ảnh: Đ.HOÀNG

Trước đó, Lê Quang Duy Khoa đã có màn lội ngược dòng ấn tượng để giành vòng nguyệt quế trận thi Quý I, chính thức mang điểm cầu truyền hình trực tiếp thứ tám về cho ngôi trường giàu truyền thống này. Ảnh: N.DO

Việc Duy Khoa góp mặt tại trận chung kết năm 2025 cũng đánh dấu cột mốc ba năm liên tiếp (2023, 2024, 2025) Quốc Học Huế có học sinh "leo núi", một thành tích ấn tượng và hiếm có tại sân chơi này. Ảnh: Đ.HOÀNG

Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 điểm cầu tại Huế sẽ diễn ra tại Nhà hát Sông Hương với sức chứa khoảng 1.000 chỗ thay vì khu vực sân Nghênh Lương Đình - Phu Văn lâu như kế hoạch ban đầu vì lý do thời tiết. Ảnh: Đ.HOÀNG