Lộ diện 4 thí sinh góp mặt tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 19/10/2025 16:42

(PLO)- 4 thí sinh tham dự chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 đến từ các trường THPT của Hà Nội, Huế, Khánh Hòa và Đồng Tháp.

Theo dự kiến, chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 sẽ diễn ra vào sáng Chủ nhật ngày 26-10 tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam và 4 điểm cầu. Năm nay, tham dự vòng chung kết là 4 thí sinh đến từ các trường THPT của Hà Nội, Huế, Khánh Hòa và Đồng Tháp.

Thí sinh đầu tiên ghi tên mình tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 là em Lê Quang Duy Khoa, học sinh trường THPT chuyên Quốc học Huế - TP Huế, sau khi giành chiến thắng ở cuộc thi quý 1 với 160 điểm.

Duy Khoa có sở trường ở môn tiếng Anh và Lịch sử, ước mơ trở thành nhà nghiên cứu khoa học.

Trường THPT chuyên Quốc học Huế cũng là ngôi trường đang giữ kỷ lục cả nước về số lần có cầu truyền hình của chung kết Olympia (8 lần), trong đó có 3 năm liên tiếp: 2023, 2024 và 2025. Đây là một trong những trường THPT lâu đời nhất của Việt Nam.

Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia

Người thứ 2 góp mặt ở trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 là Nguyễn Nhựt Lam, học sinh trường THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp, với chiến thắng 290 điểm ở cuộc thi quý 2.

Nhựt Lam là thí sinh mang cầu truyền hình trận chung kết đầu tiên về với trường THPT Cái Bè. Nam sinh này có sở trường là môn Lịch sử và tiếng Anh, thần tượng Sơn Tùng MTP.

Gương mặt thứ 3 đã ghi tên mình tại trận chung kết Olympia 2025 là Đoàn Thanh Tùng, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, chiến thắng cuộc thi quý 3 với 255 điểm. Đây là lần thứ 2 ngôi trường này có cầu truyền hình.

Sở trường của Thanh Tùng là môn Sinh học, ước mơ trở thành sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thí sinh cuối cùng góp mặt trong trận chung kết Olympia 2025 là Trần Bùi Bảo Khánh, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi quý 4 với 270 điểm, vừa diễn ra chiều nay 19-10.

Với cầu truyền hình trận chung kết năm 2025 mà Bảo Khánh mang về, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có tổng cộng 6 lần có cầu truyền hình Olympia.