Cảnh báo từ Fuji: Vấn nạn mạo danh thương hiệu ghế massage và giải pháp bảo vệ người tiêu dùng

(PLO)- Sự bùng nổ của thị trường thiết bị chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là sản phẩm ghế massage toàn thân, kéo theo vấn nạn hàng giả, hàng nhái mang thương hiệu Fuji kém chất lượng tràn lan. Tình trạng này không chỉ làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của Fuji mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Tổng quan về thương hiệu Fuji

Thương hiệu Fuji, với bề dày hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối thiết bị chăm sóc sức khỏe, đã khẳng định vững chắc vị thế của mình trên thị trường ghế massage Việt Nam.

Với đa dạng các phân khúc, từ các dòng phổ thông chỉ từ 7.5 triệu VNĐ đến các mẫu cao cấp hơn 200 triệu VNĐ, Fuij đáp ứng linh hoạt các nhu cầu và khả năng tài chính của các khách hàng. Điểm khác biệt nằm ở việc tích hợp các công nghệ độc quyền tiên tiến như: Fuji Touch Premium - mô phỏng các động tác massage êm ái chuẩn xác như bàn tay chuyên gia; Fuji Sensor - tính năng quét 3D cơ thể xác định cấu trúc và định vị các điểm huyệt; Healtech - làm ấm bằng nhiệt hồng ngoại và Legtech 4 in 1 - tính năng massage chân chuyên sâu.

Ngoài ra, chính sách bảo hành lên đến 6 năm, cùng dịch vụ hậu mãi toàn diện và hỗ trợ kỹ thuật, sửa chữa tận nơi, là minh chứng cho chất lượng sản phẩm bền bỉ và cam kết bảo vệ tối đa quyền lợi của khách hàng.

Vấn nạn mạo danh thương hiệu và rủi ro khôn lường

Hiện nay, thị trường đang đối diện với vấn nạn mạo danh thương hiệu Fuji diễn ra tràn lan trên các nền tảng số. Nếu không tỉnh táo, người tiêu dùng rất dễ rơi vào "bẫy" của các đối tượng lừa đảo. Cụ thể, trên các sàn thương mại điện tử lớn, Facebook, hay TikTok, đã xuất hiện hàng loạt tài khoản và cửa hàng không thuộc hệ thống đại lý hoặc đơn vị phân phối chính hãng của Fuji, nhưng vẫn ngang nhiên sử dụng trái phép tên thương hiệu ‘Fuji’ để quảng bá và kinh doanh sản phẩm. Đây là các đối tượng lừa đảo sử dụng những chiêu trò cực kỳ tinh vi nhằm trục lợi và đánh lừa lòng tin của khách hàng.

Một trong những thủ đoạn tinh vi của các đơn vị giả mạo là cố tình sao chép và biến tấu tên mã sản phẩm độc quyền của Fuji chính hãng. Các đối tượng thay đổi một vài ký tự hoặc trật tự số, tạo ra các mã "na ná" rất dễ gây nhầm lẫn. Ví dụ điển hình là việc thay đổi từ mã chuẩn "Ghế massage Fuji FJ-988" thành "Ghế massage Fuji FJ-899" hoặc các biến thể tương tự khác. Sự khác biệt nhỏ này chính là cái bẫy khiến khách hàng khó lòng phân biệt, dễ dàng mua nhầm hàng giả và mất đi quyền lợi bảo hành chính hãng.

Cách chọn mua ghế massage toàn thân Fuji chính hãng

Để tránh mua phải sản phẩm nhái, bạn cần nắm rõ những dấu hiệu nhận biết cốt lõi sau đây:

● Logo và thương hiệu: Ghế Fuji chính hãng có logo Fuji màu đỏ được thêu nổi và sắc nét trên gối tựa đầu. Ngược lại, sản phẩm nhái có logo in chìm, không rõ ràng và dễ bị phai mờ.

● Logo LED: Chỉ ghế chính hãng mới có logo LED phát sáng ấn tượng ở hai bên cánh ghế và khu vực chân ghế. Đây là một đặc điểm nhận dạng quan trọng mà hàng nhái không có.

● Bảng điều khiển và loa: Bảng điều khiển của Fuji chính hãng có in logo Fuji rõ ràng. Đặc biệt, loa Bluetooth của ghế chính hãng có dòng chữ "AUDIO BY FUJI", một chi tiết mà sản phẩm nhái không thể sao chép.

● Tem và bao bì: Ghế chính hãng có tem chống hàng giả được dán ở phía sau lưng ghế để xác thực nguồn gốc. Vỏ thùng của sản phẩm chính hãng cũng được in hình núi Phú Sĩ - biểu tượng của thương hiệu.

● Kênh phân phối và dịch vụ: Hàng chính hãng chỉ được bán tại hệ thống showroom và đại lý ủy quyền chính thức của Fuji. Khi mua hàng chính hãng, bạn sẽ được hưởng chế độ bảo hành, bảo trì, và hậu mãi chuyên nghiệp.

Khuyến cáo từ FUJI

● Chỉ mua hàng tại website chính thức fujigroup.vn, showroom hoặc đại lý ủy quyền.

● Kiểm tra kỹ tem chống giả, phiếu bảo hành, hóa đơn VAT trước khi thanh toán.

● Gọi ngay hotline 1800 1132 để xác minh sản phẩm chính hãng.