Cánh cửa mở ra không gian sống 'vạn người mê' của Cora Tower nhờ tầm nhìn đắt giá 13/11/2025 16:03

(PLO)- Tổ hợp căn hộ cao 25 tầng sở hữu tầm nhìn mãn nhãn nhờ vị trí đắt giá lõi trung tâm đô thị Sun NeO City phía Nam Đà Nẵng, bao quanh bởi sông, núi, biển hòa cùng nhịp sống đô thị nhộn nhịp, mỗi khoảnh khắc tại đây đều là trải nghiệm sống thăng hoa, trọn vẹn.

Đà Nẵng từ lâu đã khiến bất kỳ ai từng đặt chân đến cũng mong có một chốn an cư để tận hưởng trọn vẹn cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp cùng bức tranh đô thị phồn vinh. Song, sau nhiều năm phát triển mạnh mẽ, quỹ đất trung tâm gần như đã chạm ngưỡng, khu vực ven biển ngày càng hạn hẹp, khiến việc sở hữu một căn hộ vừa thuận tiện di chuyển, vừa có tầm nhìn khoáng đạt trở thành xa xỉ.

Cora Tower sở hữu tầm nhìn đắt giá nhờ vị trí lõi trung tâm Sun NeO City. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Khi không gian trung tâm Đà Nẵng ngày càng chật chội, những khoảng trời mở dần hiếm hoi, thì khu vực phía Nam thành phố, nơi vẫn còn dư địa phát triển lại đang nổi lên như “vùng đất vàng” cho các dự án cao tầng đầu tiên.

Từ cơn sốt Spana Tower đến sự xuất hiện của Cora Tower, dự án do Sun Property – thành viên Tập đoàn Sun Group phát triển nhanh chóng chinh phục khách hàng nhờ sở hữu tầm nhìn đắt giá. Mỗi khung cửa, mỗi ban công đều mở ra một “phông nền” khác biệt của Đà Nẵng.

Từ góc ban công triệu đô

Cora Tower nổi bật như một tuyệt tác kiến trúc tại lõi trung tâm Sun NeO City, nơi hai tòa tháp căn hộ được ôm trọn bởi không gian đô thị hiện đại. Xa xa, dòng chảy xanh mát của hai con sông Cẩm Lệ và Đô Tỏa, những dãy núi trùng điệp vươn lên hùng vĩ, và phía Đông là biển xanh mênh mông trải dài đến chân trời.

Với thiết kế biểu tượng “Song lân chầu nhật”, hai tòa tháp của Cora Tower như những linh vật uyển chuyển hướng về mặt trời, vừa vững chãi vừa duyên dáng. Bố cục này không chỉ tạo nên dấu ấn kiến trúc độc đáo mà còn khéo léo mở ra những góc nhìn tối ưu cho từng căn hộ.

Tổ hợp căn hộ nổi bật với tầm nhìn mở rộng từ mọi góc ban công. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Từ tầng 3 đến tầng 25, mỗi căn hộ mở ra một khoảng trời riêng, nơi cảnh sắc sông nước, núi non và biển cả hòa quyện cùng nhịp sống đô thị trong một bức tranh toàn cảnh. Càng lên cao, tầm nhìn càng khoáng đạt, rộng mở, biến mỗi khoảnh khắc trở thành trải nghiệm thăng hoa. Hoàn hảo nhất là khung hình sống động như một bức panorama từ những căn penthouse đẳng cấp trên tầng 25.

Trên mỗi ban công, ngày bắt đầu bằng ánh bình minh phản chiếu lấp lánh trên mặt sông, trải dài đến dãy Ngũ Hành Sơn hùng vĩ; buổi chiều khép lại với sắc vàng hoàng hôn rực rỡ bao phủ khắp không gian. Khi đêm về, ánh sáng đô thị hòa cùng những dải sáng ven sông tạo nên bức tranh toàn cảnh Đà Nẵng lung linh, sống động như cảnh phim điện ảnh.

Tầm nhìn 3 trong một hội tụ cả núi sông, biển trời, phố thị phồn hoa không chỉ mang lại giá trị thẩm mỹ mà còn trở thành “liều vitamin thị giác”, giúp cư dân tái tạo năng lượng, cân bằng cảm xúc và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn. Hơn thế, có thể khẳng định tầm nhìn từ không gian sống tại Cora Tower đã xác lập một vị thế đầy kiêu hãnh cho chủ nhân sở hữu, dẫn mở những trải nghiệm và đặc quyền khác biệt.

Đến tương lai thịnh vượng

Không chỉ là “cánh cửa” mở ra không gian sống đẳng cấp, tầm nhìn mà Cora Tower trao tặng còn là chìa khóa mở lối tới tương lai thịnh vượng. Mỗi căn hộ hướng núi, hướng sông hội tụ sinh khí và tài lộc, gợi mở những cơ hội phát triển bền vững.

Nếu chỉ một khung cửa Cora Tower đã có thể mở ra không gian sống vạn người mê với thiên nhiên tươi đẹp, nhịp sống đô thị sinh thái ven sông thì không gian sống bên trong mỗi tòa tháp là “cánh cửa” thứ 2 mở lối đến trải nghiệm sống đẳng cấp mà Sun Group dày công kiến tạo.

Chuỗi tiện ích đẳng cấp mở ra trải nghiệm sống chuẩn nghỉ dưỡng. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Là chủ nhân căn hộ Cora Tower, cư dân được trao đặc quyền sống giữa “resort trên cao” – nơi mỗi ngày đều bắt đầu bằng những trải nghiệm nghỉ dưỡng đúng nghĩa. Cora Tower là dự án hiếm hoi sở hữu riêng khu xông hơi và trị liệu phong cách Hàn Quốc (Jjimjilbang) – không gian chăm sóc sức khỏe và tái tạo năng lượng được ưa chuộng tại các đô thị hiện đại. Kết nối cùng hồ bơi trong nhà, phòng gym, spa và chuỗi tiện ích thư giãn, toàn bộ hệ thống được Sun Group phát triển theo chuẩn mực sống wellness, hướng đến sự cân bằng thân – tâm – trí và mang đến cảm giác “ở đâu cũng là nghỉ dưỡng”.

Dự án còn củng cố sức hấp dẫn và giá trị thịnh vượng nhờ pháp lý sở hữu lâu dài, địa thế đắt giá với hai mặt tiền Nguyễn Phước Lan và 3/2 – tâm điểm kết nối trong khu đô thị Sun NeO City. Cora Tower là giao điểm của mọi dòng chảy thương mại trên trục kết nối năng động giữa trung tâm Đà Nẵng và Quảng Nam (cũ).

Theo các chuyên gia bất động sản, các sản phẩm ven sông vốn đã sở hữu biên lợi nhuận hấp dẫn, thường cao hơn khoảng 30% so với phân khúc tương đương – mức chênh lệch mà cả nhà đầu tư lẫn người mua để ở đều sẵn sàng chấp nhận, khẳng định giá trị dài hạn của dự án.

Tại Cora Tower, tiềm năng tăng giá càng được nhân đôi, nhân ba khi dự án hội tụ trọn bộ tiêu chí vàng của bất động sản: vị trí đắt giá ven sông, thiết kế biểu tượng và hệ tiện ích đẳng cấp, mang đến trải nghiệm sống thượng lưu và thịnh vượng lâu dài cho cư dân.