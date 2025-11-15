Chủ tịch tỉnh Đồng Nai nói về dự án của Novaland sau khi được gỡ vướng 15/11/2025 13:06

(PLO)- Việc tháo gỡ pháp lý dự án Aqua City của Tập đoàn Novaland không chỉ giúp doanh nghiệp phục hồi hoạt động mà còn phát triển hạ tầng, đô thị, dịch vụ và du lịch.

Ngày 15-11, Tập đoàn Novaland công bố kế hoạch hoàn thiện khu đại đô thị sinh thái ven sông Aqua City sau khi toàn bộ vướng mắc pháp lý của dự án được tháo gỡ.

Theo lãnh Tập đoàn Novaland, đến nay, hơn 1.000 căn nhà phố và biệt thự đã được bàn giao, hàng trăm gia đình đã chuyển về sinh sống, gần 2.400 bất động sản tại dự án đã được phép ký hợp đồng mua bán.

Dự kiến toàn đô thị Aqua City sẽ được thi công hoàn thiện trong năm 2026 và bàn giao sổ hồng cho hơn 700 khách hàng. Năm 2027 dự án sẽ tiếp tục bàn giao khoảng 9.200 sản phẩm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức chia sẻ về dự án khu đại đô thị sinh thái ven sông Aqua City sau khi được tháo gỡ pháp lý. Ảnh: VŨ HỘI



Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland Dương Văn Bắc chia sẻ, nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, các bộ ngành, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban, các sở ban ngành tỉnh Đồng Nai đã tháo gỡ từng nút thắt trong suốt thời gian qua để Aqua City có cơ hội vượt qua giai đoạn khó khăn.

"Đây là bước ngoặt lớn giúp dự án tái khởi động toàn diện. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo quyết liệt để doanh nghiệp không bị bỏ lại phía sau” - Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland chia sẻ.

Nói về dự án khu đại đô thị sinh thái ven sông Aqua City sau khi được tháo gỡ pháp lý, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết, Đồng Nai xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực để thúc đẩy tăng trưởng, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển theo Nghị quyết của Trung ương.

Vì vậy tỉnh luôn quán triệt sâu sắc chủ trương lắng nghe – tháo gỡ - hành động – hiệu quả, đồng hành cùng doanh nghiệp, kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, an toàn, bền vững để phát triển lâu dài.

Một góc của dự án Dự án Aqua City.

"Aqua City là một trong những dự án minh chứng cho tinh thần hợp tác giữa nhà nước – doanh nghiệp – người dân. Việc tháo gỡ pháp lý dự án không chỉ giúp doanh nghiệp phục hồi hoạt động mà còn tạo động lực phát triển hạ tầng, đô thị, dịch vụ và du lịch của tỉnh" - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chia sẻ.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, dự án Aqua City sẽ là mô hình kiểu mẫu cho phát triển đô thị sinh thái ven sông, góp phần định hình diện mạo mới cho Đồng Nai.

Tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai dự án hiệu quả, đúng quy định, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho người dân, trở thành điểm nhấn phát triển bền vững của địa phương.