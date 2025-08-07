CNA: Indonesia là nước Đông Nam Á đầu tiên triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật 07/08/2025 06:54

Kênh Channel NewsAsia (CNA) ngày 6-8 dẫn thông tin từ các blog ở Indonesia rằng Jakarta là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật, qua đó tăng cường năng lực tác chiến tầm ngắn.

Hình ảnh tên lửa KHAN, do nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ Roketsan chế tạo, xuất hiện trên trang Facebook có tên Sahabat Keris vào tuần trước và đã được nhiều blog quốc phòng cũng như cổng thông tin Kompas của Indonesia đăng tải.

Các bức ảnh chụp tên lửa được lắp trên bệ phóng được cho là chụp tại cơ sở Raipur A của Lục quân Indonesia ở tỉnh East Kalimantan.

Hình ảnh được cho là tên lửa KHAN tại East Kalimantan (Indonesia). Ảnh: FACEBOOK/ASEAN DEFENSE STUDIES

Tên lửa đạn đạo là loại tên lửa sử dụng động cơ phản lực, có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường. Theo trang web của Roketsan, tên lửa KHAN dài 7,1 m, đường kính 610 mm, có tầm bắn lên đến 280 km. Tên lửa này nặng 2.500 kg và mang theo đầu đạn nổ mạnh nặng 470 kg.

Roketsan cho biết tên lửa này có độ chính xác cao, với sai số dưới 10 m, mang lại “hỏa lực chính xác và hiệu quả vào các mục tiêu chiến lược trên chiến trường”. Các mục tiêu tiềm năng bao gồm pháo binh, hệ thống phòng không, trạm radar và các cơ sở hậu cần.

Indonesia đặt mua tên lửa KHAN vào tháng 11-2022 và là lực lượng quân sự đầu tiên ngoài Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu loại tên lửa này, ông Murat Kurtulus - Phó Tổng giám đốc Roketsan - cho biết vào thời điểm đó.

CNA đã gửi câu hỏi đến quân đội Indonesia về số lượng tên lửa KHAN đã được mua và địa điểm triển khai các tên lửa này.

Trong những tháng gần đây, Indonesia đã tăng cường hợp tác với các nhà sản xuất quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại triển lãm Indo Defence 2025 diễn ra vào tháng 6, Indonesia đã ký hai hợp đồng với công ty Roketsan. Một hợp đồng là để mua tên lửa chống hạm ATMACA và Hệ thống Vũ khí ATMACA. Hợp đồng thứ hai là một thỏa thuận liên doanh dự kiến nhằm phát triển năng lực nội địa tại Indonesia cho việc “lắp ráp, sản xuất trong nước và duy trì công nghệ tên lửa”, theo thông báo từ Roketsan.

Tháng trước, Indonesia cũng đã ký hợp đồng mua 48 tiêm kích KAAN từ Thổ Nhĩ Kỳ. Dòng tiêm kích tàng hình hai động cơ này, do Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ thuộc sở hữu nhà nước phát triển, dự kiến sẽ được đưa vào sản xuất trong thời gian tới.