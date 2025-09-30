Cơn lốc quét qua Ninh Bình để lại khung cảnh tang thương

Xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình là một trong những xã có người thiệt mạng nhiều nhất do cơn lốc xoáy bất ngờ xảy ra vào rạng sáng 29-9. Ngoài ra, cơn lốc xoáy cũng đã khiến 27 ngôi nhà khác bị tốc mái, hư hại.
(PLO)- Xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình là một trong những xã có người thiệt mạng nhiều nhất do cơn lốc xoáy bất ngờ xảy ra vào rạng sáng 29-9
Xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình là một trong những xã có người thiệt mạng nhiều nhất do cơn lốc xoáy bất ngờ xảy ra vào rạng sáng 29-9. Ngoài ra, cơn lốc xoáy cũng đã khiến 27 ngôi nhà khác bị tốc mái, hư hại.