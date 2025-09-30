Video Tin Tức

Cơn lốc quét qua Ninh Bình để lại khung cảnh tang thương

(PLO)- Xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình là một trong những xã có người thiệt mạng nhiều nhất do cơn lốc xoáy bất ngờ xảy ra vào rạng sáng 29-9

Video: Cơn lốc xoáy quét qua Ninh Bình để lại khung cảnh tang thương.

Xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình là một trong những xã có người thiệt mạng nhiều nhất do cơn lốc xoáy bất ngờ xảy ra vào rạng sáng 29-9. Ngoài ra, cơn lốc xoáy cũng đã khiến 27 ngôi nhà khác bị tốc mái, hư hại.

THANH TÚ
