Công an cứu người đàn ông đi uống rượu về khóa trái cửa, mở van 3 bình gas 26/09/2025 14:33

(PLO)- Sau khi đi uống rượu về, người đàn ông 43 tuổi ôm ba bình gas vào phòng khoá cửa rồi mở van cho khí gas tràn ra.

Sáng 26-9, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đã phối hợp Công an phường Tây Hiếu (tỉnh Nghệ An) giải cứu kịp thời người đàn ông tâm lý không ổn định do đã sử dụng rượu bia khóa trái cửa, mở van bình gas.

Chiều 25-9, anh NVH (43 tuổi, trú phường Tây Hiếu) đi uống rượu về thì mâu thuẫn với người thân trong gia đình. Anh H đã mang ba bình gas (mỗi bình 12kg) vào phòng ngủ mở khóa van gas và khóa trái cửa lại.

Công an phường Tây Hiếu nhận tin báo liền báo cáo sự việc với Đội Cảnh sát PCCC số 3 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An để phối hợp cùng giải cứu đề phòng người này châm lửa.

Khi cảnh sát tới, cả ba bình gas đều đã được anh H mở van mùi gas nồng nặc, gây nguy hiểm cho khu dân cư. Trong khi đó, anh H vẫn cố thủ trong phòng.

Lực lượng cảnh sát cứu nạn cứu hộ đã phải phá cửa, đưa anh H ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời vô hiệu hóa ba bình gas đang mở, loại trừ hoàn toàn nguy cơ cháy nổ khí gas.

Sau đó, khi anh H tỉnh rượu, Công an phường Tây Hiếu đã tổ chức hòa giải, tháo gỡ mâu thuẫn anh H với gia đình đồng thời lập hồ sơ để xử lý vụ việc.