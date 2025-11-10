Công an khám nghiệm hiện trường vụ nổ bồn chứa axit 2 người tử vong ở Lâm Đồng 10/11/2025 11:18

(PLO)- Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu cơ quan công an tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ bồn chứa axit khiến 2 người tử vong tại công ty hóa chất.

Video: Công an khám nghiệm hiện trường vụ nổ bồn chứa axit 2 người tử vong ở Lâm Đồng.

Chiều 9-11, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng có mặt tại công ty cổ phần HC Bảo Lâm (xã Bảo Lâm 1) để kiểm tra hiện trường vụ tai nạn lao động nổ bồn chứa a xít khiến 2 người tử vong trong sáng cùng ngày.