Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng kiểm tra hiện trường vụ nổ bồn chứa a xít khiến 2 công nhân tử vong 09/11/2025 17:34

(PLO)- Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ nổ bồn chứa a xít tại xã Bảo Lâm 1 làm 2 công nhân tử vong sáng 9-11.

Chiều 9-11, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng có mặt tại công ty cổ phần HC Bảo Lâm (xã Bảo Lâm 1) để kiểm tra hiện trường vụ tai nạn lao động nổ bồn chứa a xít khiến 2 công nhân tử vong trong sáng cùng ngày.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (áo khoác, đứng giữa) kiểm tra hiện trường vụ tai nạn lao động làm 2 công nhân tử vong

Theo UBND xã Bảo Lâm 1 báo cáo, khoảng 10 giờ 15 phút ngày 9-11 tại Nhà máy HC thôn 20 (xã Bảo Lâm 1), 2 công nhân Nguyễn Hữu Tùng (29 tuổi) và Hà Duy Khánh (28 tuổi) tiến hành hàn cắt tại lò tổng hợp a xít của nhà máy. Khi đang làm bồn chứa a xít xảy ra nổ khiến 2 công nhân bị hất văng ra xa.

Cả hai đã được đưa đi cấp tại Bệnh viện II Lâm Đồng nhưng đã tử vong sau đó.

Nguyên nhân ban đầu theo UBND xã Bảo Lâm 1 là do trong quá trình kiểm tra kỹ thuật tại khu vực bồn chứa a xít HCL của công ty, 2 công nhân phát hiện khu vực bồn chứa a xít có dấu hiệu bị rò rỉ nên tiến hành siết lại bu-long.

Do bu-long bị gỉ sét, 2 công nhân đã lấy máy cắt tạo ma sát, do đó có tia lửa tiếp xúc với khí trong bồn chứa khiến bồn chứa phát nổ.

Tại hiện trường, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh sẽ giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Công Thương, UBND xã Bảo Lâm 1 và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động. Khi có kết quả báo cáo UBND tỉnh, đồng thời đề xuất hướng xử lý, biện pháp khắc phục, phòng ngừa tái diễn.

Công ty cổ phần HC Bảo Lâm, nơi xảy ra vụ tai nạn lao động làm 2 công nhân tử vong

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND tỉnh giao xã Bảo Lâm 1 phối hợp với đơn vị sử dụng lao động và các tổ chức đoàn thể khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời gia đình hai nạn nhân.