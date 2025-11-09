Lâm Đồng: Nổ bồn chứa a xít, 2 công nhân tử vong thương tâm 09/11/2025 15:18

(PLO)- Trong lúc 2 công nhân đang cắt bu-long thì bồn chứa a xít phát nổ hất cả hai ra xa, mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngày 9-11, nguồn tin của PLO cho biết, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân sự cố nổ bồn chứa a xít khiến 2 công nhân tử vong thương tâm.

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu khoảng 10h15 ngày 9-11 tại Nhà máy HC thôn 20, xã Bảo Lâm 1, Lâm Đồng, 2 công nhân Nguyễn Hữu Tùng (29 tuổi) và Hà Duy Khánh (28 tuổi) hàn cắt tại lò tổng hợp a xít của nhà máy thì xảy ra nổ bồn chứa a xít làm 2 công nhân bị hất văng ra xa.

Cả hai đã được đưa đi cấp tại Bệnh viện II Lâm Đồng nhưng đã tử vong.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra làm rõ.

Toàn cảnh nhà máy.

Theo báo cáo, nguyên nhân ban đầu là do trong quá trình kiểm tra kỹ thuật tại khu vực bồn chứa a xít HCL của công ty, 2 công nhân trên phát hiện khu vực bồn chứa a xít có dấu hiệu bị rò rỉ nên tiến hành siết lại bu-long.

Do bu-long bị gỉ sét nên 2 công nhân đã lấy máy cắt tạo ma sát, do đó có tia lửa tiếp xúc với khí trong bồn chứa khiến bồn chứa phát nổ.