Công an Lâm Đồng trích xuất camera truy tìm ôtô nghi cán chết nam sinh lớp 6 30/08/2025 12:21

(PLO)- Một nam sinh lớp 6 tử vong sau tai nạn trên Quốc lộ 1, phương tiện liên quan đã rời khỏi hiện trường.

Sáng 30-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang điều tra, truy tìm phương tiện liên quan vụ tai nạn khiến một nam sinh lớp 6 tử vong tại xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, chiều 29-8, xe máy biển số 86B2-651.00 do em LHK (14 tuổi, ngụ xã Bắc Bình) điều khiển, chở theo sau em HPT (11 tuổi, học sinh lớp 6). Khi đến km1637 - Quốc lộ 1 (thôn Bình Hiếu), xe máy này được cho là va chạm với một xe máy khác chạy cùng chiều khiến cả hai em ngã xuống đường.

Em HPT bị văng ra đường và nghi bị một ôtô cán qua. Chiếc ôtô này sau đó rời khỏi hiện trường. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, đồng thời trích xuất camera khu vực để truy tìm phương tiện liên quan.