Công an vượt lũ dữ, giải cứu 6 người bị mắc kẹt gần 2 ngày ở Quảng Trị 31/08/2025 08:11

(PLO)- Lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp tỉnh Quảng Trị vượt lũ dữ trong đêm giải cứu thành công sáu người dân bị mắc kẹt trong rừng tràm.

Sáng 31-8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy- cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết lực lượng của đơn vị vừa phối hợp giải cứu thêm sáu người dân bị mắc kẹt do lũ ở xã Hiếu Giang.

Lực lượng cứu hộ vượt lũ đi cứu người bị mắc kẹt.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 30-8, Trung tâm chỉ huy 114 nhận tin báo cứu nạn cứu hộ khẩn cấp có sáu người dân đi làm rừng tràm bị mắc kẹt gần hai ngày, trong tình trạng kiệt sức vì thiếu lương thực, nước uống.

Vị trí các nạn nhân bị cô lập nằm ở phía bên kia sông, nơi nước lũ đang dâng cao, chảy xiết dữ dội.

Ngay sau đó, PC07 điều động bảy cán bộ, chiến sĩ của Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 6 cùng một xe chuyên dụng đi cứu hộ.

Nhận định tình hình phức tạp, trời tối, nguy hiểm, đơn vị đã đề xuất tăng cường một xe chở ca nô cùng 14 cán bộ, chiến sĩ từ Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 để phối hợp.

Đến 21 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ tiếp cận, giải cứu thành công sáu người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đưa đến nơi an toàn.

Trước đó, trong ngày 30-8, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công năm người dân khác cũng bị mắc kẹt hai ngày tại khu vực rừng tràm này do nước lũ.