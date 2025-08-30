Giải cứu 5 người bị cô lập 2 ngày do lũ dữ 30/08/2025 18:48

(PLO)- Bị mắc kẹt gần hai ngày trong tình trạng thiếu lương thực và nước uống, năm người dân bị cô lập đã được lực lượng cứu nạn cứu hộ giải cứu.

Chiều 30-8, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị đã giải cứu thành công năm người dân bị cô lập gần hai ngày do nước lũ dâng cao tại khu vực đập tràn xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Kịp thời giải cứu 5 người dân bị cô lập gần 2 ngày trong lũ dữ ở Quảng Trị.

Thông tin ban đầu, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 30-8, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 (Phòng PC07) nhận được tin báo từ Công an xã Hướng Hiệp về việc có năm người dân đi làm rừng tràm đã bị mắc kẹt gần hai ngày tại khu vực đập tràn xã Hiếu Giang.

Do nước lũ dâng cao, những người này không thể trở về và đang trong tình trạng thiếu lương thực, nước uống.

Nhận được tin, Đội CC&CNCH khu vực số 6 đã nhanh chóng điều động xe chữa cháy cùng bảy cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường lúc 13 giờ cùng ngày.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định có năm người đang bị cô lập ở phía bên kia đập tràn, cách khoảng 100m, trong khu vực nước lũ dâng cao và chảy xiết.

Nhận thấy tình hình phức tạp, Đội CNCH khu vực số 6 đã đề xuất Ban Chỉ huy Phòng PC07 chi viện thêm xe chở ca nô cùng 10 cán bộ chiến sĩ thuộc Đội CNCH khu vực số 1 đến phối hợp.

Lực lượng CNCH đã phối hợp với Công an xã Hướng Hiệp để trấn an tinh thần người dân, đồng thời triển khai ca nô tiếp cận và đưa năm người vào bờ an toàn lúc 16 giờ 00 phút.

Đến 16 giờ 40 phút cùng ngày, công tác cứu nạn kết thúc, các lực lượng và phương tiện đã trở về đơn vị an toàn.