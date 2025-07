“Cựu cánh tay mặt” của Sir Alex, HLV Carlos Queiroz đưa Oman đi World Cup 2026? 16/07/2025 13:25

(PLO)-HLV Carlos Queiroz có đưa được đội bóng trung bình châu Á đến World Cup 2026 qua vòng Play off?

HLV Carlos Queiroz, cựu cánh tay mặt của Sir Alex Ferguson trong những năm tháng huy hoàng của MU đã đồng ý dẫn dắt tuyển Oman với mục tiêu đưa đội dự World Cup 2026.

Ngày 17-7, AFC tiến hành bốc thăm vòng Play off tranh vé World Cup 2026. AFC đã tiến hành phân nhóm hạt giống, thầy trò HLV Carlos Queiroz cùng Indonesia ở nhóm hạt giống thấp nhất. Oman về thứ tư bảng B, còn Indonesia về thứ tư bảng C, vị trí cuối cùng để vào giai đoạn 4, tức vòng Play off.

HLV Carlos Queiroz đưa Oman (đỏ) đến World Cup 2026? Ảnh: AFC

HLV Carlos Queiroz tiếp quản ghế HLV Oman từ thầy nội Rashid Jaber và LĐBĐ Oman rất hy vọng HLV Carlos Queiroz, cựu cánh tay mặt của Sir Alex sẽ đưa được Oman đến với World Cup 2026, dù Oman thuộc nhóm hạt giống chót của vòng Play off, nhóm số 3 cùng Indonesia.

HLV Carlos Queiroz cũng từng lăn lộn rất nhiều ở châu Á. Dù là “cánh tay mặt” của Sir Alex nhưng khi độc lập tác chiến, ngồi ghế lái thì HLV Carlos Queiroz không mấy thành công.

Sau khi chia tay MU, HLV Carlos Queiroz quay về quê hương dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha, sau đó đến Iran, Colombia, Ai Cập, Qatar... nhưng đều ra đi không kèn không trống.

Oman hy vọng HLV Carlos Queiroz có thể làm được những điều bất ngờ, thậm chí là vô địch bảng đấu để có tấm vé World Cup 2026.

Tham dự vòng Play off có 6 đội (xếp 3 và 4 của ba bảng đấu giai đoạn 3) gồm Saudi Arabia, Qatar, UAE, Oman, Indonesia và Iraq được chia làm hai bảng đấu qua ba nhóm hạt giống.

Một bảng đá tại Saudi Arabia và một bảng đá ở Qatar. Mỗi bảng đá vòng tròn 1 lượt, đội nhất bảng đi World Cup 2026, hai đội nhì hai bảng tiếp tục đá Play off lượt đi và về để tìm đội thắng tham dự vòng Play off liên khu vực.

Chiều 17-7, AFC tiến hành bốc thăm hai bảng đấu của vòng Play off thi đấu từ ngày 8 đến 14-10.

Tân thuyền trưởng, HLV Carlos Queiroz sẽ biết được đối thủ của mình để lên kế hoạch săn tấm vé World Cup 2026 cho Oman.