Đà Nẵng: Đề xuất đấu thầu đầu tư Khu đô thị Hòa Vang hơn 16.000 tỉ đồng 28/11/2025 11:48

Sáng 28-11, UBND xã Hòa Vang tổ chức cuộc họp với đại diện các sở ngành liên quan để hoàn thiện dự thảo hồ sơ đề xuất đấu thầu dự án khu đô thị Hòa Vang.

Theo dự thảo hồ sơ, đồ án quy hoạch phân khu Khu đô thị huyện lỵ Hòa Vang được UBND TP phê duyệt ngày 24-11-2023, với diện tích hơn 229 ha.

Nay, khi huyện Hòa Vang không còn do tổ chức mô hình chính quyền hai cấp, xã Hòa Vang đề xuất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất với diện tích hơn 160 ha, quy mô dân số hơn 33.000 người.

Sơ đồ quy hoạch và phối cảnh dự án khu đô thị Hòa Vang. Ảnh: HV

Dự án gồm có: Nhóm nhà ở liền kề (341.000 m2), nhóm nhà ở chung cư (112.000 m2), nhóm nhà ở xã hội (45.000 m2).

Khu đất thực hiện dự án có khoảng 51% đất trồng lúa, 17,8% đất khu dân cư hiện hữu và 31,2% đất giáo dục, cơ quan trụ sở, lâm nghiệp, cây xanh công cộng…

Tổng mức đầu tư dự án dự kiến hơn 16.000 tỉ đồng. Trong đó, sơ bộ chi phí thực hiện dự án gần 14.000 tỉ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng hơn 2.200 tỉ đồng.

Nguồn vốn của dự án được huy động từ vốn nhà đầu tư, vốn vay các ngân hàng thương mại hoặc vốn huy động hợp pháp khác từ các đối tác chiến lược, phát hành trái phiếu doanh nghiệp... Tất cả tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp, chứng khoán, các tổ chức tín dụng.

Ngay sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu thầu dự án có sử dụng đất để thực hiện dự án, nhà đầu tư phải đảm bảo nguồn vốn để triển khai dự án.

Trong đó, vốn tự có của nhà đầu tư chiếm tối thiểu 15% tổng vốn đầu tư. Còn lại là vốn vay từ các tổ chức tín dụng và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Xã Hoà Vang được thành lập trên cơ sở nhập nguyên trạng hai xã Hòa Phong, Hòa Phú (thuộc huyện Hòa Vang cũ).

Xã Hòa Vang nằm ở vùng giáp ranh với khu vực trung tâm của TP Đà Nẵng. Khu vực này có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông tương đối thuận lợi với các tuyến Quốc lộ 14B, 14G đi qua; kết nối vùng Tây Nguyên và các nước Đông Dương.

Ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang. Ảnh: TV

Mặc dù có nhiều điều kiện thuận lợi, nhưng theo ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang, đô thị Hòa Vang vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng.

Ông Nguyện cho hay, với mong muốn góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã Hòa Vang sớm trở thành phường, dự án phát triển khu đô thị Hòa Vang là thực sự cần thiết.

Việc thực hiện dự án khu đô thị Hòa Vang sẽ giảm tải và giãn dân cư cho đô thị trung tâm TP. Cùng với đó sẽ tạo quỹ nhà ở mới, thay đổi diện mạo cảnh quan đô thị của địa phương, nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo đà phát triển cho các lĩnh vực khác tại xã Hòa Vang.

Tại cuộc họp, đại diện các sở ngành đều bày tỏ sự ủng hộ đối với dự án. Đồng thời thống nhất bỏ chữ “huyện lỵ” ra khỏi tên dự án theo đề xuất cũ nhằm phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp.

Về quy định dự án phân lô bán nền hay xây dựng nhà ở để bán, UBND TP Đà Nẵng là cấp quyết định chung cho toàn địa bàn TP đối với cấp xã theo quy định hiện hành. Hồ sơ đề xuất sẽ đưa cả hai nội dung này vào để chờ UBND TP ra quyết định cuối cùng.