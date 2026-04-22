Đảng bộ TP.HCM trong kỷ nguyên vươn mình - Bài 3: Bản lĩnh dẫn dắt của Đảng – ‘Ngọn hải đăng’ đưa TP.HCM vươn mình 22/04/2026 05:50

(PLO)- Trong bước chuyển lịch sử tiến vào kỷ nguyên vươn mình, vai trò dẫn dắt chiến lược của Đảng bộ TP.HCM chính là "ngọn hải đăng" định hướng, tạo ra sự đồng thuận và nhất quán để đưa thành phố vươn tầm siêu đô thị hiện đại, văn minh.

Trong hành trình phát triển của mọi đô thị lớn, thách thức lớn nhất không nằm ở điểm khởi đầu mà tại ngưỡng cửa xác lập tầm vóc mới. TP.HCM đang đứng trước thời điểm bản lề khi mô hình tăng trưởng cũ dần chạm ngưỡng giới hạn trước áp lực hạ tầng và cạnh tranh toàn cầu. Vị thế đầu tàu đòi hỏi TP phải chuyển hóa mạnh mẽ về chất, hướng tới sự phát triển bền vững và hiện đại.

Trong bước chuyển lịch sử này, sự lãnh đạo bản lĩnh và tầm nhìn đổi mới của Đảng bộ TP chính là chìa khóa then chốt để định hình tương lai.

Vượt ngưỡng giới hạn bằng lợi thế thể chế

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy một thành phố có thể tăng trưởng nhanh nhờ lợi thế vị trí, dân số. Tuy nhiên, để vươn lên thành trung tâm khu vực, tăng trưởng phải chuyển từ mở rộng sang nâng cao chất lượng, từ lợi thế tự nhiên sang lợi thế thể chế và công nghệ.

TP.HCM đang bước vào giai đoạn này. Áp lực về giao thông, môi trường, nhà ở đòi hỏi mô hình phát triển phải thay đổi căn bản. Những vấn đề ấy cần một tầm nhìn tổng thể, nhất quán, trong đó Đảng giữ vai trò định hướng chiến lược dài hạn cho toàn bộ hệ thống chính trị.

Tinh thần Đại hội XIV đòi hỏi xác lập mô hình tăng trưởng thông qua kinh tế xanh, kinh tế số và quản trị hiện đại. Với TP.HCM, định hướng này là mệnh lệnh thực tiễn cấp bách. Khi quy mô kinh tế quốc gia vượt ngưỡng 500 tỷ USD, thành phố phải giữ vai trò hạt nhân dẫn dắt vùng Đông Nam Bộ. Tầm nhìn chiến lược lúc này cần gắn chặt mạng lưới đô thị khu vực, xác lập vị thế trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo quốc tế. Đây là trách nhiệm chính trị để thành phố vươn tầm tương xứng vị thế quốc gia, hiện thực hóa khát vọng vươn mình của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Trong tiến trình nâng tầm vị thế siêu đô thị, vai trò của Đảng không chỉ dừng lại ở công tác lãnh đạo thuần túy mà trọng tâm là định hình phương hướng phát triển chiến lược. Những quyết sách vĩ mô về cấu trúc không gian, hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi công nghiệp hay việc hình thành trung tâm tài chính quốc tế và đô thị sáng tạo phía Đông đều phải được đặt trong một tầm nhìn thống nhất. Sự nhất quán về định hướng này cung cấp một nền tảng pháp lý và chính trị vững chắc, giúp chính quyền cùng cộng đồng doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn, triệt tiêu tình trạng phát triển manh mún hoặc chồng chéo. Đây chính là biểu hiện rõ nét nhất của vai trò dẫn dắt mà Đảng bộ Thành phố dành cho một đô thị hiện đại trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Nhất quán tầm nhìn xuyên nhiệm kỳ

Lịch sử phát triển của TP.HCM minh chứng mỗi bước chuyển mình đều gắn liền với các quyết sách bước ngoặt của Đảng bộ. Từ chủ trương xây dựng khu công nghệ cao đến chiến lược chuyển đổi số, sự điều chỉnh kịp thời về tầm nhìn lãnh đạo đã giúp TP giữ vững vị thế đầu tàu. Khi TP chuyển dịch sang trung tâm tài chính quốc tế, năng lực hoạch định của Đảng càng trở nên quan trọng để bảo đảm sự thích ứng linh hoạt trước biến động thế giới.

Ngày 3-2, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư gặp mặt 96 bí thư chi bộ xuất sắc trong toàn Đảng năm 2026. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, vai trò dẫn dắt của Đảng còn thể hiện ở khả năng tạo dựng sự đồng thuận xã hội. Quá trình tái cấu trúc đô thị luôn tác động đến lợi ích của hàng triệu người dân và doanh nghiệp. Trong bối cảnh ấy, các tổ chức Đảng đóng vai trò cầu nối, thông qua vận động để biến quyết tâm chính trị thành niềm tin chung. Đồng thời, Đảng chính là hạt nhân bảo đảm tính liên tục của tầm nhìn phát triển. Những siêu dự án như metro hay khu đổi mới sáng tạo có lộ trình kéo dài hàng thập kỷ, cần sự lãnh đạo xuyên suốt để không bị đứt đoạn bởi các biến động ngắn hạn.

Vai trò dẫn dắt của Đảng bộ TP còn thể hiện ở khả năng kiến tạo sự cân bằng giữa tốc độ tăng trưởng và chất lượng sống. Đảng định hướng để mọi quyết sách phát triển đều gắn chặt với tiến bộ xã hội, đảm bảo thành quả tăng trưởng được thụ hưởng công bằng. Đây là nền tảng để xây dựng một đô thị đáng sống, nơi con người là trung tâm của mọi quá trình hiện đại hóa.

Kiến tạo đô thị đáng sống và vươn tầm quốc tế

Đứng trước bối cảnh toàn cầu hóa, vai trò lãnh đạo của Đảng còn thể hiện ở năng lực định vị vị thế quốc tế của TP. TP.HCM đang hướng tới vị thế trung tâm tài chính, logistics trong khu vực Đông Nam Á.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang gặp mặt các bí thư chi bộ xuất sắc tiêu biểu cấp thành phố năm 2026 vào ngày 29-1

Điều đó đòi hỏi định hướng phát triển phải gắn với tiêu chuẩn quốc tế về môi trường kinh doanh và quản trị đô thị. Chỉ khi tầm nhìn được đặt trong bối cảnh toàn cầu, TP mới có thể vươn lên vị trí xứng đáng.

“… Xác lập mô hình tăng trưởng mới với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế…. tạo ra sức sản xuất và phương thức sản xuất mới chất lượng cao, trọng tâm là kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực”. (Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam)

Yếu tố quyết định cuối cùng vẫn là chất lượng lãnh đạo của Đảng bộ TP. Tầm nhìn chiến lược chỉ có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành chính sách nhất quán và hành động thực tế. Điều đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ có năng lực hoạch định, bản lĩnh chính trị và tinh thần đổi mới. Khi Đảng bộ TP giữ vững kỷ luật, phát huy trí tuệ tập thể, tầm nhìn phát triển mới trở thành động lực hành động của toàn hệ thống.

Sau cột mốc Đại hội XIV, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ bước vào một nhiệm kỳ mới mà đang tiến tới tâm điểm của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Khát vọng trở thành trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo quốc tế không đơn thuần là mục tiêu tăng trưởng, mà là mệnh lệnh từ trái tim và trách nhiệm quốc gia cao cả. Để hiện thực hóa tầm nhìn ấy, mô hình quản trị hiện đại và hệ thống chính trị tinh gọn là điều kiện cần, nhưng vai trò dẫn dắt chiến lược của Đảng bộ Thành phố mới là nhân tố quyết định.

Sự kiên định của Đảng chính là ngọn hải đăng định hướng cho con tàu Thành phố vượt qua mọi sóng gió; tầm nhìn đổi mới của Đảng chính là chìa khóa mở ra không gian phát triển vô hạn. Khi Đảng vững mạnh từ gốc rễ, Thành phố sẽ hội đủ bản lĩnh và nội lực để vươn tới vị thế xứng đáng của một siêu đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, cùng cả nước tự tin tiến vào tương lai.