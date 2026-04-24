Quốc hội 'chốt' tăng trưởng 2 con số, khuyến khích làm giàu, phát triển mạnh tầng lớp trung lưu 24/04/2026 11:17

(PLO)- Tại nghị quyết vừa được thông qua, Quốc hội yêu cầu kiên quyết không để xảy ra khủng hoảng kinh tế trong mọi tình huống, Chính phủ được giao chủ động điều chỉnh các loại thuế, phí trong trường hợp khẩn cấp.

Sáng 24-4, tại phiên bế mạc kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm giai đoạn 2026 - 2030.

Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua đặt mục tiêu tổng quát: Phát triển nhanh, bền vững đất nước; phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân.

Cùng với đó, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới…

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, với 494/494 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Kiên quyết, kịp thời thay thế cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, Quốc hội yêu cầu thực hiện 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Đáng chú ý, Quốc hội yêu cầu tập trung hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ, hiện đại, cạnh tranh để tạo đột phá tăng trưởng. Theo đó, cần xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật phù hợp để xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; chuyển mạnh phương thức quản lý nhà nước từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm" gắn với xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Quốc hội lưu ý cần nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, xây dựng tiêu chí đánh giá văn bản pháp luật sau khi ban hành, bảo đảm chuyển tư duy đánh giá hiệu quả pháp luật từ "tốt trong văn bản" sang "tốt trong cuộc sống". Đồng thời, tiếp tục có giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

“Khẩn trương tháo gỡ căn bản các rào cản, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách; tiếp tục tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực thực thi” - Nghị quyết của Quốc hội nêu và lưu ý cần tập trung rà soát, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến phát triển nền kinh tế số, đầu tư kinh doanh, đặc biệt trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, thương mại, khoáng sản, xây dựng…

Ngoài ra, cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; chuẩn hoá, số hoá toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục trên môi trường số, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan; rút ngắn tối đa thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Quốc hội cũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện, chú trọng giám sát và xử lý sau thanh tra, đẩy mạnh hơn nữa phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

“Kiên quyết, kịp thời thay thế cán bộ yếu kém, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ; khen thưởng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung” - Nghị quyết nêu rõ và lưu ý việc ban hành các chính sách đột phá bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Cùng với đó, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức gắn với cơ cấu lại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, trong đó năm 2026 là năm “nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở”.

Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Không để xảy ra khủng hoảng kinh tế trong mọi tình huống

Tại Nghị quyết vừa được thông qua, Quốc hội yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực; phát triển các khu vực doanh nghiệp, các mô hình kinh tế mới. Theo đó, chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng mới lấy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Một nhiệm vụ quan trọng đặt ra là đổi mới kinh tế nhà nước, trọng tâm là quản trị doanh nghiệp nhà nước theo các chuẩn mực quốc tế, tăng cường hiệu quả và vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong một số lĩnh vực quan trọng.

“Phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ, khởi nghiệp; có chính sách phù hợp, tạo môi trường minh bạch, thuận lợi, an toàn để doanh nghiệp tư nhân trong nước tiếp cận bình đẳng và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực” - Nghị quyết nêu.

Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu “kiên quyết không để xảy ra khủng hoảng kinh tế trong mọi tình huống”. Chính phủ được giao chủ động điều chỉnh các loại thuế, phí trong trường hợp khẩn cấp.

Nghị quyết của Quốc hội cũng yêu cầu tập trung đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc theo quy hoạch, các cảng biển cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế, các cảng hàng không lớn, tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối quốc tế, đường sắt đô thị. “Đến năm 2030 đưa vào sử dụng trên 5.000 km đường bộ cao tốc.”- Quốc hội yêu cầu.

Nhiệm vụ khác là rà soát, thống kê, phân loại tổng thể các dự án tồn đọng (kể cả các dự án trong và ngoài ngân sách), quyết liệt xử lý dứt điểm, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền về vướng mắc và sớm đề xuất phương án xử lý.

Quốc hội cũng yêu cầu hình thành các cực tăng trưởng mạnh, các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị, các đặc khu kinh tế thế hệ mới ngang tầm khu vực và toàn cầu… “Khuyến khích làm giàu chính đáng, phát triển mạnh tầng lớp trung lưu”- Quốc hội lưu ý.

Tại Nghị quyết, Quốc hội yêu cầu thống nhất tư duy, nhận thức, khát vọng và hành động; đổi mới quản trị thực thi để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số”. Cùng với đó, cần xác định tầm quan trọng và yêu cầu chiến lược, cấp bách thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số" gắn với ổn định vĩ mô, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

“Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải cụ thể hoá trong các chương trình, kế hoạch công tác hằng năm, có nhiệm vụ, kết quả, sản phẩm cụ thể cho từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với trách nhiệm người đứng đầu” - Nghị quyết nêu, đồng thời yêu cầu kiểm tra, giám sát, đánh giá dựa trên tiêu chí kết quả thực hiện.

Giáo dục trí tuệ nhân tạo ngay từ mầm non Một nội dung quan trọng khác, Quốc hội yêu cầu hiện đại hoá nền giáo dục quốc dân, nâng cao chất lượng đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài. “Nâng cao năng lực ngoại ngữ của học sinh, sinh viên, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”- Nghị quyết nêu, đồng thời yêu cầu đưa giáo dục kỹ năng số, trí tuệ nhân tạo vào hệ thống giáo dục quốc dân ngay từ chương trình giáo dục mầm non. Quốc hội cũng yêu cầu xử lý cơ bản ô nhiễm không khí, tắc nghẽn giao thông, ngập úng tại một số thành phố lớn như: Hà Nội, TP.HCM... Cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường ở các đô thị, cụm công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông và khu vực nông thôn…

