Chính sách thuế mới giúp giảm áp lực cho gần 5 triệu hộ kinh doanh 24/04/2026 13:39

(PLO)- Đại diện Uỷ ban Kinh tế và Tài chính cho biết chính sách thuế vừa được Quốc hội thông qua sẽ giúp gần 5 triệu hộ kinh doanh, cũng như các doanh nghiệp hợp tác xã giảm bớt gánh nặng về thuế...

Sáng ngày 24-4, Tổng Thư ký Quốc hội đã tổ chức cuộc họp báo Công bố kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI.

Quốc hội đã bầu ra đội ngũ lãnh đạo có uy tín cao

Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến đánh giá công tác nhân sự tại kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên nhấn mạnh kỳ họp đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, đặc biệt quan trọng, trong đó có nội dung trọng tâm là kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo cấp cao của Nhà nước.

Theo bà Yên, công tác nhân sự đã được tiến hành một cách rất nghiêm túc, chặt chẽ, bài bản, đúng theo quy trình cũng như quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch và đạt được sự đồng thuận rất cao trong Quốc hội.

Quốc hội đã tiến hành bầu và phê chuẩn đầy đủ các chức danh lãnh đạo chủ chốt như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Phó Thủ tướng Chính phủ và các chức danh quan trọng khác của bộ máy nhà nước.

Quang cảnh cuộc họp báo.

“Như trong báo cáo của đồng chí Phó Tổng Thư ký Quốc hội vừa nêu, kết quả biểu quyết cho thấy tỉ lệ tín nhiệm rất cao, nhiều đồng chí đạt số phiếu gần như tuyệt đối. Điều này thể hiện sự đồng thuận cũng như sự tin tưởng rất lớn của Quốc hội đối với các phương án nhân sự được giới thiệu” – bà Yên nói.

Cũng theo bà Yên, điều quan trọng hơn là các nhân sự được bầu và phê chuẩn lần này đều là những cán bộ tiêu biểu, đã được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và năng lực tổ chức thực hiện.

“Chúng tôi cho rằng đây chính là yếu tố then chốt để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, thông suốt và hiệu quả trong toàn bộ hệ thống chính trị” – bà Yên nói.

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên.

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác đại biểu của Quốc hội cũng khẳng định việc hoàn thành công tác nhân sự tại kỳ họp thứ nhất không chỉ là bước kiện toàn về tổ chức bộ máy, mà còn có ý nghĩa mở đầu cho nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng vững chắc để triển khai các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng và Quốc hội, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn tới.

Giúp gần 5 triệu hộ kinh doanh giảm áp lực về thuế

Trả lời câu hỏi liên quan đến một luật sửa 4 luật về thuế, bà Phạm Thị Hồng Yến, Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Kinh tế và Tài chính luật giao cho Chính phủ căn cứ vào các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách và để đảm bảo phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ thì Chính phủ sẽ được có thẩm quyền quy định ba nội dung.

Thứ nhất là mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân của cá nhân và hộ kinh doanh trong Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Thứ hai là Chính phủ cũng có thẩm quyền quy định mức doanh thu đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ và cá nhân kinh doanh trong Luật Thuế giá trị gia tăng.

Và nội dung thứ ba là mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hợp tác xã khi thành lập theo pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật về hợp tác xã trong Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

“Ở đây chúng ta thấy nội dung trong dự thảo luật sửa đổi, bổ sung này đã quy định một mức để có thể đảm bảo đáp ứng, thích ứng ngay và quyết liệt trong việc điều hành chính sách” – bà Yến nói.

Bà Phạm Thị Hồng Yến, Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Kinh tế và Tài chính.

Bà Yến cho hay, Luật Thuế thu nhập cá nhân cũng như Luật Thuế giá trị gia tăng hiện hành thì có quy định mức doanh thu không nộp thuế của cá nhân và hộ kinh doanh là 500 triệu đồng/năm, cũng như mức doanh thu của hộ và cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng là 500 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua do bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều thách thức, các hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân và hộ kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Do vậy đặt ra yêu cầu phải kịp thời có chính sách để ứng phó với diễn biến của thực tiễn, trong đó có ưu đãi về thuế để hỗ trợ cho cá nhân, hộ kinh doanh cũng như các doanh nghiệp hợp tác xã có mô hình nhỏ.

Chính phủ trong quá trình rà soát, báo cáo, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật cũng đã dự kiến quy định theo hướng nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân của cá nhân, hộ kinh doanh lên mức 1 tỷ đồng.

Theo bà Yến, mức doanh thu này cũng sẽ thống nhất với mức doanh thu phải sử dụng hóa đơn điện tử của cá nhân, hộ kinh doanh, giúp hỗ trợ hiệu quả cho hộ, cá nhân kinh doanh. Đồng thời cũng thống nhất với mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng trong Luật Thuế giá trị gia tăng của cá nhân và hộ kinh doanh. Đồng thời, mức doanh thu này cũng là mức được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hợp tác xã được thành lập theo quy định của pháp luật.

“Chúng ta có thể khẳng định dự án luật đã giúp cho gần 5 triệu hộ kinh doanh, cũng như các doanh nghiệp hợp tác xã giảm bớt gánh nặng về thuế, tạo điều kiện tích lũy, mở rộng sản xuất kinh doanh. Đồng thời đây cũng là chính sách để đảm bảo sinh kế của người dân, an sinh xã hội và công bằng trong áp dụng chính sách…” – bà Yến nói.

Về câu hỏi của phóng viên đề cập là có nên quy định chi tiết cho từng ngành, lĩnh vực hay không, bà Yến cho hay các hộ sản xuất kinh doanh hoạt động hết sức đa dạng trong tất cả các lĩnh vực. Nhưng nếu hộ và cá nhân kinh doanh chuyển sang mô hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã thì chắc chắn sẽ được hưởng rất nhiều chính sách ưu đãi của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã.

Đây cũng là một trong những mức thu ưu đãi được thể hiện trong các mức thuế suất, ví dụ như trong thời gian đầu có thể được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, đối với từng lĩnh vực cụ thể thì có thể được giảm mức thuế thu nhập doanh nghiệp, cũng như các quy định liên quan đến chính sách tiếp cận tài chính, tiếp cận thị trường và đào tạo.

“Đây là một trong những điểm mới, hiện đang dừng lại ở việc thống nhất các mức doanh thu không phải nộp thuế của ba loại thuế” – bà Yến nói.