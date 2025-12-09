Địa ốc hút khách bằng lãi suất ưu đãi và đòn bẩy tài chính 09/12/2025 07:28

Thời điểm cuối năm, khi dòng kiều hối và tín dụng có xu hướng chảy mạnh vào các kênh đầu tư, thị trường địa ốc phía Nam đang chuyển từ trạng thái thăm dò sang tăng tốc kích cầu. Hàng loạt dự án từ đất nền, nhà phố đến căn hộ đồng loạt ra quân, tạo nên bức tranh nguồn cung đa dạng nhưng cũng đầy khốc liệt về chính sách bán hàng.

Cuộc đua ưu đãi và chiến lược xả hàng

Ghi nhận thực tế cho thấy áp lực cạnh tranh đang buộc các chủ đầu tư phải chấp nhận giảm biên lợi nhuận để thiết kế các gói thanh toán linh hoạt, đánh trúng tâm lý lo ngại rủi ro dòng tiền của người mua.

Như dự án TT AVIO ở khu Đông TP.HCM của liên doanh Nhật Bản có chính sách kích cầu cho người trẻ mua nhà có thể chọn thanh toán 30% rồi trả góp khoảng 9 triệu đồng/tháng (không vay, không lãi), hoặc nếu vay ngân hàng chỉ cần thanh toán 20% và tạm ngưng trả trong 30 tháng để tối ưu dòng tiền.

Dự án The Aspira gây ấn tượng với chính sách thanh toán đột phá cho dân văn phòng độc thân và gia đình trẻ khi thanh toán 10% giá trị là ký hợp đồng và đóng tổng 20% đến khi nhận sổ hồng. Kèm theo đó là ưu đãi hỗ trợ lãi suất 30 tháng, ân hạn nợ gốc 5 năm.

Việc nới lỏng tín dụng và hạ lãi suất vay mua nhà được kỳ vọng là đòn bẩy thiết thực giúp kích cầu, khơi thông dòng vốn và củng cố niềm tin cho nhà đầu tư trong dài hạn. Ảnh: QH

Trong bối cảnh lãi suất thả nổi vẫn là nỗi lo của người vay mua nhà, Công ty Cổ phần Mai Bá Hương đã tung ra giải pháp hỗ trợ tài chính được đánh giá là chưa từng có tiền lệ cho khách mua dự án Dragon Eden tại Tây Ninh.

Cụ thể, khách hàng mua sản phẩm tại Dragon Eden được hưởng chính sách trả nợ gốc ngân hàng chỉ 1%/năm trong 20 năm đầu, ngân hàng hỗ trợ vay tối đa 80% theo giá trị hợp đồng, ưu đãi 0 đồng trong 18 tháng, khách hàng nhận đất và sổ ngay.

Bên cạnh gói đòn bẩy tài chính, dự án còn áp dụng mức chiết khấu lên đến 10% và cam kết bàn giao đất cùng sổ hồng ngay khi giao dịch. Với mức giá công bố từ 26 triệu đồng/m2, tương đương định giá của ngân hàng, chiến lược của công ty được xem là nước đi táo bạo nhằm giải quyết triệt để bài toán thanh khoản và áp lực trả nợ cho nhà đầu tư.

Chính sách kích cầu cuối năm bằng đòn bẩy tài chính nhằm giải quyết triệt để bài toán thanh khoản và áp lực trả nợ cho nhà đầu tư. Ảnh: QH

Ở phân khúc căn hộ chuyên gia, Vạn Xuân Group với dự án Happy One Mori (Bình Dương) lại chọn cách chinh phục khách hàng bằng trải nghiệm thực tế khi đầu tư mạnh tay xây dựng nhà điều hành trung tâm với tổng vốn đầu tư hơn 100 tỉ đồng, tổng diện tích sàn xây dựng 2.403 m2.

Chủ đầu tư tối ưu bài toán tài chính với chính sách đột phá: Chỉ thanh toán 15% là ký hợp đồng, được ân hạn gốc lãi suốt 36 tháng. Khách hàng còn hưởng tổng ưu đãi tới 500 triệu đồng và chiết khấu lên đến 12,5% cho khách hàng thanh toán vượt tiến độ.

Sàng lọc khắc nghiệt và xu hướng tìm về giá trị thực

Nhìn nhận về diễn biến dồn dập các ưu đãi nhằm kích cầu thu hút khách hàng cuối năm, ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng giám đốc DKRA Group cho rằng thị trường đang bước vào giai đoạn thanh lọc gắt gao. Sự cạnh tranh buộc doanh nghiệp phải tung ưu đãi nhưng chỉ những dự án có pháp lý sạch, hạ tầng hoàn thiện mới đủ sức thuyết phục khách hàng xuống tiền.

Thực tế, dòng vốn đầu tư đang có sự dịch chuyển rõ nét. Thay vì lướt sóng ngắn hạn như giai đoạn trước, nhà đầu tư hiện nay, đặc biệt là nhóm khách hàng từ Hà Nội, đang ưu tiên các sản phẩm có pháp lý minh bạch và dư địa tăng trưởng dài hạn theo hạ tầng.

Tiến sĩ Huỳnh Phước Nghĩa, chuyên gia kinh tế nhận định đây là "mùa gặt" cho những người mua có sẵn tiền mặt hoặc biết tận dụng tốt đòn bẩy tài chính từ chủ đầu tư. Sự lệch pha cung cầu tại trung tâm TP.HCM đang đẩy dòng tiền chảy về các đô thị vệ tinh như Tây Ninh, Đồng Nai nơi có hạ tầng giao thông đang bứt phá.

Thị trường địa ốc đang dần hướng tới giá trị thực và dài hạn. Ảnh: QH

Tuy nhiên, dưới góc độ quản lý, vị chuyên gia này cũng khuyến cáo người mua cần tỉnh táo. Những cam kết về lợi nhuận hay ưu đãi lãi suất chỉ thực sự có giá trị khi dự án đó đảm bảo tính pháp lý và năng lực triển khai của chủ đầu tư. Việc các dự án minh bạch hồ sơ pháp lý là những tín hiệu tích cực, cho thấy thị trường đang dần hướng tới giá trị thực và bền vững hơn.