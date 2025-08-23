Video Tin Tức

Điểm tin ANTT 23-8: Bị bắt vì đổ trái phép 600 tấn rác; Nhóm người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường

(PLO)- TP.HCM: Giám đốc công ty bị bắt tạm giam vì đổ trái phép 600 tấn rác; Du khách nước ngoài chạy xe máy ngược chiều ở Nha Trang; Cầm dao truy sát khiến bạn nhậu tử vong ở Lâm Đồng; Truy tìm tài xế ô tô tải va quẹt xe máy rồi bỏ chạy ở xã Bình Mỹ; Danh tính 2 'quái xế' thông chốt bảo vệ A80, tông cảnh sát cơ động trọng thương… 
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Phương Đông Building và Trần Quốc Tuấn (nhân viên công ty) để điều tra về tội gây ô nhiễm môi trường, theo quy định tại khoản 3, Điều 235 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, cơ quan điều tra phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Công nghệ và Quản lý môi trường tiến hành lấy mẫu, xác định đơn vị này đã đổ trái phép 600 tấn rác, diện tích đổ thải 2.000m².

