Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh khai mạc, bàn nhiều vấn đề nóng khu vực và thế giới 18/09/2025 13:47

(PLO)- Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 12 chính thức khai mạc tại Trung Quốc, bàn nhiều vấn đề nóng trong khu vực và thế giới.

Ngày 18-9, Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 12 - hội nghị quốc phòng thường niên do Trung Quốc tổ chức - chính thức khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh, theo tờ South China Morning Post.

Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 12 diễn ra từ ngày 17 đến 19-9 với chủ đề “Chung tay gìn giữ trật tự quốc tế và thúc đẩy phát triển hòa bình”.

Chương trình gồm 4 phiên toàn thể và 8 phiên thảo luận đồng thời. Diễn đàn lần này có sự tham dự của hơn 1.800 đại biểu, gồm lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân đội, chuyên gia, học giả và phóng viên đến từ hơn 100 quốc gia và các tổ chức quốc tế.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 12, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân cho rằng nhân loại đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi sự tôn trọng lịch sử, hướng tới hòa bình và hợp tác vì tiến bộ chung.

Ông nhấn mạnh quân đội Trung Quốc sẵn sàng đối thoại, hợp tác để tìm kiếm giải pháp lâu dài cho hòa bình, an ninh và ổn định khu vực cũng như toàn cầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân tại Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 12 ngày 18-9. Ảnh: AFP

Theo ông Đổng, dù hòa bình vẫn là xu thế chủ đạo, thế giới vẫn phải đối mặt nhiều thách thức an ninh phức tạp. Trong bối cảnh đó, quân đội giữ vai trò là một trong những trụ cột quan trọng để bảo vệ hòa bình và công lý.

Tại diễn đàn, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đưa ra bốn định hướng chính. Thứ nhất, duy trì các giá trị lịch sử. Thứ hai, cải cách và hoàn thiện hệ thống quản trị toàn cầu theo hướng công bằng, hợp lý hơn, với nguyên tắc cốt lõi là tôn trọng chủ quyền quốc gia.

Về Biển Đông, ông Đổng cho biết Trung Quốc đang phối hợp với các nước trong khu vực thúc đẩy tiến trình xây dựng Bộ quy tắc ứng xử (COC) và thực thi Tuyên bố về ứng xử của các bên (DOC), khẳng định ủng hộ chủ nghĩa đa phương trong một thế giới đa cực và sẵn sàng hợp tác để bảo đảm an ninh tập thể.

Định hướng thứ ba là bảo vệ hòa bình và công lý, trong đó Trung Quốc muốn đóng vai trò “đối tác” thay vì “đồng minh” trong các cơ chế liên kết quân sự, đồng thời thúc đẩy giải quyết thách thức an ninh thông qua đoàn kết và hợp tác.

Cuối cùng, ông kêu gọi củng cố hòa bình bằng các hành động thực chất, nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp đa phương, xây dựng lòng tin chiến lược, củng cố cơ chế hợp tác quốc phòng - an ninh trên tinh thần minh bạch, đoàn kết và cùng phát triển.

Ngoài ra, ông đề cập sự nổi lên của các quốc gia thuộc “Nam toàn cầu” (Global South), coi đây là động lực thúc đẩy lịch sử, và cam kết mở rộng hợp tác an ninh với nhóm nước này.

Về công nghệ mới, ông Đổng cảnh báo rủi ro từ trí tuệ nhân tạo, không gian và không gian mạng, kêu gọi các cơ chế quốc tế để kiểm soát.