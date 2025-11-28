Điều gì đang xảy ra trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp? 28/11/2025 17:19

Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), tính đến hết tháng 10, có 38 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 54.893 tỉ đồng và 4 đợt phát hành ra công chúng trị giá 2.299 tỉ đồng.

Lũy kế 10 tháng đầu năm, giá trị phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) là 431.361 tỉ đồng và giá trị phát hành ra công chúng là 50.583 tỉ đồng.

VBMA cũng cho biết, trong tháng 10, đợt phát hành TPDN chủ yếu thuộc về ngân hàng và bất động sản. Tuy nhiên, đã có các công ty ngoài ngành này tham gia phát hành TPDN.

Cụ thể, Công ty Nông nghiệp BAF Việt Nam đã thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng trong năm 2025 với tổng giá trị tối đa 1.000 tỉ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và mệnh giá dự kiến 100 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm với mức lãi suất 10%/năm.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cấp phép cho F88 phát hành 10 triệu trái phiếu ra công chúng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng quy mô huy động tối đa 1.000 tỉ đồng chia thành ba đợt phát hành dự kiến trong năm 2026. Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng với lãi suất cố định 10%/năm, trả lãi mỗi 3 tháng.

Theo giới phân tích, các đợt phát hành TPDN sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng kênh huy động vốn, gia tăng tính minh bạch và củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Nguồn vốn thu được từ các đợt phát hành sẽ được sử dụng để mở rộng mạng lưới hoạt động, tăng cường nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh và nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong những năm tới.

Bà Nguyễn Hoài Thu, Tổng giám đốc Khối Đầu tư chứng khoán Tập đoàn VinaCapital cho biết, lượng trái phiếu doanh nghiệp đã và đang trong giai đoạn phục hồi và phát triển trở lại. Cụ thể, trong năm 2024, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã tăng một mức ấn tượng là 27% so với năm 2023. Trong năm 2025, thị trường TPDN sẽ tiếp tục có sự phục hồi nhờ vào hai yếu tố hỗ trợ chính.

Thứ nhất là sự nỗ lực xây dựng hành lang pháp lý của Chính phủ. Ví dụ, Luật Chứng khoán sửa đổi đã đưa ra một số quy định nhằm nâng cao chất lượng của trái phiếu doanh nghiệp được đưa ra thị trường, qua đó tăng lớp bảo vệ cho các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân.

Thứ hai là nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt trong năm 2025. Qua đó, những doanh nghiệp cần vốn sẽ tiếp tục gia tăng phát hành trái phiếu doanh nghiệp.