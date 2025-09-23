Doanh nghiệp bị bêu xấu trên mạng: Nên kiện hoặc tố cáo 23/09/2025 06:00

(PLO)- Khi bị tung tin đồn thất thiệt, thay vì đôi co trên mạng xã hội, doanh nghiệp nên tiến hành các biện pháp pháp lý như khởi kiện, tố cáo; đó là hành vi văn minh, thượng tôn pháp luật.

Trong “thế giới phẳng”, tin tức lan truyền chóng mặt nhưng lại khó kiểm soát nội dung. Điều này dẫn đến sự xuất hiện của tin giả, tiêu cực gây ảnh hưởng đến các tổ chức, cá nhân.

Với các doanh nghiệp (DN), mức độ tác động không chỉ trong phạm vi hẹp; DN càng lớn thì ảnh hưởng càng rộng, kéo theo nhiều hệ lụy.

Thực tế thời gian qua, không ít cá nhân, DN đã trở thành mục tiêu tấn công trên các nền tảng mạng xã hội. Khi đối mặt với tình huống này, DN phải làm gì để bảo vệ mình?

Theo pháp luật Việt Nam, có ba ngành luật điều chỉnh các quan hệ mà DN có thể sử dụng để bảo vệ mình: Hình sự, hành chính và dân sự. Tùy tính chất, mức độ hành vi bị xâm hại mà DN đưa ra phương án xử lý ở mức độ phù hợp và có thể áp dụng phương thức từ thấp đến cao: Khởi kiện, tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý hành chính và cao nhất là tố giác tội phạm.

Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) từng khởi kiện một cá nhân để yêu cầu bồi thường thiệt hại do danh dự, uy tín bị xâm phạm và thắng kiện. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Có thể khởi kiện, yêu cầu xử lý hành chính…

BLDS 2015 quy định khi pháp nhân bị xâm phạm, có quyền tự bảo vệ hoặc khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết. Việc khởi kiện là cách thức linh hoạt nhất với mục tiêu chính là buộc người vi phạm phải công khai xin lỗi, cải chính thông tin sai sự thật và bồi thường thiệt hại.

Để thực hiện được theo phương thức này, DN cần thu thập bằng chứng. Một trong những giải pháp phổ biến, an toàn và có giá trị chứng minh đó là yêu cầu văn phòng Thừa phát lại lập vi bằng.

Bên cạnh đó, cần thiết chứng minh thiệt hại, trong đó bao gồm thiệt hại thực tế (thiệt hại vật chất và thiệt hại phi vật chất như uy tín, giảm sút giá trị thương hiệu…) để làm căn cứ yêu cầu bồi thường.

Phương thức này được đánh giá là văn minh, tiến bộ nhất và không bị “mang tiếng” là ỷ thế đối với DN lớn để gây áp lực đối với cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với những người có ý kiến trái chiều.

Hành động pháp lý buộc mọi tổ chức, cá nhân phải thượng tôn pháp luật Với sự bùng nổ mạng xã hội khó kiểm soát đã có nhiều cá nhân và tổ chức trở thành nạn nhân của những thông tin thất thiệt, bịa đặt, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hoạt động kinh doanh. Nguyên nhân có rất nhiều, do động cơ mâu thuẫn cá nhân, ảnh hưởng do lôi kéo mang tính bầy đàn và không loại trừ sự cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh... Thay vì sa vào các cuộc “đấu tố” hay “cãi nhau” thiếu kiểm soát trên mạng xã hội thì ngày càng nhiều cá nhân hoặc DN đã lựa chọn con đường pháp lý là khởi kiện ra tòa, yêu cầu cải chính công khai, xin lỗi và bồi thường thiệt hại. Theo tôi, đây là cách làm văn minh, đúng pháp luật và cần được khuyến khích. Bởi hành lang pháp lý Việt Nam đã có đầy đủ cơ sở để bảo vệ danh dự, uy tín, thương hiệu của các tổ chức, cá nhân. Ngoài BLDS, Luật DN và Luật An ninh mạng, còn có các văn bản dưới luật liên quan đều quy định quyền bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức. Người tung tin thất thiệt không chỉ phải đối mặt với trách nhiệm bồi thường dân sự, mà trong nhiều trường hợp còn có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Khi DN lựa chọn hình thức khởi kiện ra tòa, cho thấy họ đã lựa chọn biện pháp pháp lý cứng rắn nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng. Bởi uy tín của DN chính là sự sống còn của họ. Uy tín của DN bị ảnh hưởng kéo theo nhiều hệ lụy, trong đó có quyền lợi của hàng ngàn người lao động bị ảnh hưởng. Việc lựa chọn bước đi này là góp phần vào việc xây dựng thói quen ứng xử có văn hóa và có trách nhiệm trong môi trường số, tạo nền tảng cho một xã hội thông tin minh bạch, an toàn và nghiêm minh. Đây chính là biện pháp DN tự bảo vệ mình và buộc mọi cá nhân và tổ chức khác phải thượng tôn pháp luật, cạnh tranh lành mạnh trên thương trường. TS - luật sư NGUYỄN THỊ KIM VINH, nguyên thẩm phán TAND Tối cao

Tòa án xét xử theo thủ tục tố tụng dân sự, các bên có quyền đưa ra quan điểm của mình, tranh luận, chứng minh cho những yêu cầu của mình là chính đáng. Khi được tòa án chấp nhận, đó chính là “chân lý” để những ai có ý định xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của DN sẽ phải cân nhắc.

Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Dưới góc độ pháp luật hành chính, khi cho rằng mình bị xâm hại, DN có thể gửi đơn đến Sở KH&CN hoặc Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ VH-TT&DL. Đây là các cơ quan chuyên môn xử lý những vụ việc loại này.

Xét ở phạm vi DN bị xâm hại thông qua mạng xã hội thì khung pháp lý để xử lý là khá đầy đủ với Luật An ninh mạng, Nghị định 15/2020 và Nghị định 14/2022.

Đơn cử, cá nhân đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân thì sẽ bị phạt 10-15 triệu đồng.

Người vi phạm ngoài việc bị xử phạt còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là gỡ bỏ thông tin không đúng sự thật. Việc bồi thường thiệt hại nếu có và các bên thỏa thuận được. Trường hợp không thỏa thuận được thì DN có quyền khởi kiện để yêu cầu bồi thường thiệt hại. Đây có lẽ là cách nhanh nhất để xử lý vụ việc.

… hoặc báo công an

Như đã nói ở trên, tùy tình huống mà DN có thể lựa chọn hình thức xử lý phù hợp. BLHS có khá nhiều điều luật liên quan đến lĩnh vực này. Tùy tính chất, mức độ của hành vi mà người xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của pháp nhân có thể bị chế tài tương ứng.

Khi hành vi bôi nhọ có tính chất nghiêm trọng, có tổ chức hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, DN có thể yêu cầu cơ quan điều tra công an xử lý theo tiến trình tố tụng hình sự. Người thực hiện hành vi có thể sẽ bị xử lý về tội vu khống theo Điều 156 BLHS đối với cá nhân bị vu khống hoặc tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 BLHS.

Mặc dù đây là biện pháp răn đe mạnh mẽ nhất, DN cũng cần cân nhắc trước khi thực hiện vì thời hạn điều tra, truy tố và xét xử sẽ mất nhiều thời gian. Hậu quả đối với người vi phạm có thể sẽ rất nặng nề, khó khắc phục, mặc dù người vi phạm chưa hẳn đã chủ đích nhắm đến sự phá hoại DN mà có thể vì lý do vô tình tiếp tay cho người khác.

Tuy nhiên, nếu xét thấy cần thiết thì DN cần phải hành động đủ mạnh mẽ không chỉ để bảo vệ DN nói riêng mà còn bảo vệ môi trường cạnh tranh, môi trường mạng xã hội, môi trường thông tin được lành mạnh, sạch sẽ. Đây có lẽ không chỉ DN mong muốn mà bất cứ cá nhân, DN chân chính nào cũng hướng tới, đặc biệt đây là mục tiêu cao nhất của xã hội, của Nhà nước.

Đồng thời đây cũng là phương thức răn đe, cảnh tỉnh những cá nhân, tổ chức cạnh tranh không lành mạnh, thậm chí còn dùng các thủ đoạn này hoặc bỏ tiền thuê người thực hiện nhằm triệt hạ đối phương trong quá trình cạnh tranh.

Các quốc gia trên thế giới bảo vệ doanh nghiệp ra sao? Ở nhiều quốc gia, việc bảo vệ DN trước hành vi tung tin sai sự thật trên mạng xã hội đã được điều chỉnh bằng các đạo luật. Tại Pháp, Điều 1240 và 1241 BLDS Pháp (chế định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng) quy định rất rõ mỗi cá nhân đều phải chịu trách nhiệm bồi thường vì có hành vi gây thiệt hại cho người khác từ lỗi của mình dù đó là sơ suất. Theo đó, cá nhân cố tình bêu xấu, tung tin sai sự thật làm giảm uy tín, gây thiệt hại cho cá nhân, DN khác thì phải có trách nhiệm bồi thường. Xe điện Tesla tại Triển lãm Chuỗi cung ứng quốc tế Trung Quốc lần thứ ba ở Bắc Kinh ngày 16-7. Ảnh: EPA Liên minh châu Âu (EU) cũng đã ban hành Đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số (Digital Services Act - DSA) yêu cầu các nền tảng công nghệ chịu trách nhiệm mạnh mẽ hơn trong việc kiểm duyệt, gỡ bỏ thông tin sai lệch. Theo đó, Điều 16 của đạo luật này quy định các nền tảng trực tuyến phải thiết lập các cơ chế cho phép bất kỳ cá nhân, tổ chức cũng được quyền thông báo có sự tồn tại nội dung bất hợp pháp trên các dịch vụ của nền tảng này. Ngay sau đó, các nền tảng này phải xác minh, xử lý các thông báo, yêu cầu này. Mục tiêu chính của đạo luật này là ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp và lan truyền thông tin sai lệch gây hại trực tuyến. Còn ở Singapore, Đạo luật Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA), tại Điều 11 và 12 cho phép cơ quan chức năng ban hành Correction Direction buộc người đăng thông tin sai (hoặc có chứa phát biểu sai sự thật) phải đăng thông báo sửa/đính chính thông tin sai đó (correction notice) và cho phép ra lệnh dừng việc truyền thông thông tin sai sự thật - có thể bao gồm yêu cầu gỡ bỏ nội dung online sao cho nội dung đó không còn truy cập được ở Singapore. Như vậy, đạo luật này đã góp phần giúp bảo vệ cá nhân, DN trước các hành vi bị tung tin giả mạo, sai sự thật gây ảnh hưởng uy tín và thương hiệu. Ở nhiều nước, các DN đã chủ động sử dụng pháp luật như một biện pháp để chống lại tin giả. Năm 2021, hãng xe điện Tesla đã khởi kiện một blogger ở Trung Quốc vì tung tin sai sự thật về lỗi thắng của xe Tesla, gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của công ty. Tòa án Thượng Hải đã yêu cầu blogger này bồi thường 250.000 nhân dân tệ (tương đương 34.200 USD). Mặc dù khoản bồi thường không lớn nhưng đây là một thông điệp mạnh mẽ cho thấy sự nghiêm túc của DN trong việc bảo vệ danh tiếng. Tương tự, nhà sản xuất xe điện lớn nhất Trung Quốc BYD cũng đã sử dụng biện pháp pháp lý để chống lại các chiến dịch bôi nhọ có tổ chức. Những vụ việc này cho thấy rằng việc sử dụng các công cụ pháp lý không chỉ là cách để DN đòi lại công bằng, mà còn là một chiến lược truyền thông mạnh mẽ để gửi thông điệp rằng họ sẽ không bỏ qua cho các hành vi tấn công vô căn cứ. Luật sư TRẦN THỊ THANH TUYỀN, Đoàn Luật sư TP.HCM