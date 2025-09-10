Vingroup thông tin diễn biến liên quan sau khi tập đoàn này khởi kiện 68 cá nhân, đơn vị 10/09/2025 23:03

(PLO)- Sau thông báo khởi kiện, Tập đoàn Vingroup cho biết đã có hơn 50 kênh/trang mạng xã hội thuộc các nền tảng như Facebook, TikTok, YouTube… chủ động gỡ các clip và nội dung liên quan đến tập đoàn này.

Như PLO đã thông tin, ngày 8-9-2025, Tập đoàn Vingroup có thông cáo báo chí, thông tin về việc đã tiến hành khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các Đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet.

Sau động thái quyết liệt này, tới hôm nay (10-9), đại diện của Tập đoàn Vingroup cho biết đã có hơn 50 kênh/trang mạng xã hội thuộc các nền tảng như Facebook, TikTok, YouTube… chủ động gỡ các clip và nội dung liên quan đến tập đoàn này. Trong đó một số thuộc danh sách 68 tổ chức, cá nhân bị Vingroup khởi kiện.

Cũng theo Vingroup, trong số 50 chủ tài khoản trên, đã có một số chủ động đăng tải nội dung xin lỗi và đính chính công khai trên kênh/trang của cá nhân; một số khác gửi thư xin lỗi đến Vingroup và các cơ quan chức năng.

Đơn cử, trên kênh youtube có tên BLV Đoàn Chình BĐS đã đăng tải video "Đính chính và lời xin lỗi: Tin đồn Vingroup và Khối nợ 800 nghìn tỷ". Tại video, chủ kênh này cho biết nội dung video là lời đính chính và xin lỗi chính thức liên quan đến những video trước đây có nhắc đến Tập đoàn Vingroup. Cụ thể, chủ kênh này thời gian qua đã đăng tải 15 video liên quan đến Vingroup. Do sự thiếu hiểu biết về kinh tế, chủ kênh đã lấy những nguồn thông tin từ các tờ báo nước ngoài, tổng hợp lại rồi đưa ra quan điểm cá nhân.

"Dù không biết mình có nằm trong danh sách khởi kiện không nhưng với ý thức, trách nhiệm của một công dân Việt Nam và là người truyền tải thông tin, tôi đã xem lại toàn bộ video tôi đã nói về Vingroup", đại diện Vingroup cho biết chủ kênh BLV Đoàn Chình BĐS nói trên kênh youtube cá nhân.

Youtuber này cũng phân trần do kém hiểu biết nên đã không phân biệt được hai khái niệm tổng nợ và nợ vay, dẫn đến bình luận sai lệch.

Vị đại diện Vingroup cho biết thêm: Một số trang đã gỡ hoặc ẩn video liên quan tới Vingroup gồm: Câu Chuyện Hàng Giả, Linh làm Báo News, Loa Phường Podcast Official, Tin Mới... Bên cạnh đó, nhiều trang thông tin đang có động thái rà soát và chủ động dọn dẹp những nội dung xấu, độc hại và sai sự thật về Vingroup.

Về tiến trình vụ kiện, theo thông tin từ Vingroup, ngoài một số ít chủ tài khoản cần thu thập thêm thông tin, còn phần lớn đã ở bước gần hoàn thiện thủ tục tiền tố tụng để nộp lên tòa án địa phương ở các nước - nơi các chủ tài khoản đang cư trú. Ngoài ra, hồ sơ khởi kiện Phil Dong đã được nộp lên tòa án cấp cao Toronto tại Canada và đã được tiếp nhận.

Chúng tôi sẽ thông tin khi cơ quan tố tụng hữu quan có động thái pháp lý kế tiếp.