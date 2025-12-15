Giấc mơ miễn phí giáo dục - y tế dần chạm vào hiện thực 15/12/2025 05:45

Lâu nay, người dân cả nước luôn mơ ước được miễn phí khi đi học và khám chữa bệnh. Nay với quyết nghị trong tuần rồi của Quốc hội, xem như mơ ước ấy đã dần chạm vào hiện thực.

Chỉ trong một thời gian rất ngắn, Đảng đã ban hành bảy nghị quyết được xem là những nghị quyết trụ cột cho sự phát triển của đất nước. Đáng chú ý, trong bảy nghị quyết ấy có hai nghị quyết liên quan trực tiếp đến mỗi người dân, đến tương lai giống nòi, vận mệnh của đất nước. Đó là Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết 72 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

Người dân khám chữa bệnh ở Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 (xã Cần Giờ). Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Lâu nay thỉnh thoảng ở đâu đó chúng ta vẫn thường nghe thấy những ý kiến rằng con đường dài nhất là con đường đi từ nghị quyết đến cuộc sống. Nay nhận xét này đã lạc hậu. Bởi gần đây, các nghị quyết của Đảng khi ban hành đã nhanh chóng được cụ thể hóa thành các chính sách của Nhà nước mà một số quyết nghị gần đây của Quốc hội chính là triển khai cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, để nghị quyết nhanh chóng đi vào đời sống.

Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Phòng bệnh, trong đó quy định người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình. Đây là lộ trình đầu tiên trong lộ trình tiến tới miễn viện phí toàn dân. Cùng với quyết nghị về chăm sóc sức khỏe nhân dân nêu trên, Quốc hội cũng đã quyết nghị từ năm 2026, thống nhất một bộ sách giáo khoa và miễn phí toàn quốc trước năm 2030. Trước đó, quyết nghị về miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước và hỗ trợ học phí cho học sinh các trường tư thục, dân lập từ năm học 2025-2026 cũng đã được thông qua.

Như vậy, hai vấn đề liên quan thiết thực nhất đến đời sống của người dân đã chính thức được cơ quan quyền lực cao nhất của quốc gia quyết nghị thông qua.

Nhìn ra thế giới, không khó để nhận ra rằng hầu như các quốc gia phát triển đều quan tâm chăm lo cho người dân trên hai lĩnh vực thiết thực nhất, liên quan trực tiếp đến mỗi người, mỗi nhà, đó là giáo dục và y tế. Ở Việt Nam, việc chăm lo cho giáo dục và y tế cũng đã được tiến hành từ rất lâu bằng việc đầu tư lớn cho giáo dục, mở rộng mạng lưới chăm sóc sức khỏe nhân dân tận cơ sở, thanh toán dứt điểm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, phòng chống bệnh hiệu quả…

Thế nhưng tất cả chính sách ấy dù sao vẫn ở trên tầm vĩ mô, chưa thật sự làm cho người dân cảm nhận trực tiếp những tác động tích cực, gần gũi nhất đối với họ. Lần này, với những quyết sách đã và sẽ được thông qua, mỗi người dân sẽ cảm nhận một cách trực tiếp nhất những chăm lo thiết thực, cụ thể đối với cá nhân, với gia đình họ.

Lâu nay, đâu đó thỉnh thoảng chúng ta vẫn bắt gặp những ý kiến, những mong muốn rất chính đáng rằng đến bao giờ thì người dân Việt Nam được miễn học phí, miễn viện phí. Đó hoàn toàn là những mong muốn chính đáng và cần được chia sẻ. Những mong muốn ấy nay đã và sẽ trở thành hiện thực ở Việt Nam.

Điều mà người dân quan tâm nhất là sự phát triển của đất nước không chỉ ở sự thay đổi nhìn bằng những tòa nhà cao tầng, những công trình đồ sộ mà là bản thân mỗi người được hưởng những thành quả gì cụ thể, thiết thực trong sự phát triển chung của đất nước. Miễn học phí cho học sinh, miễn phí sách giáo khoa, khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần tiến tới miễn viện phí toàn dân là những quyết sách mà người dân cảm nhận trực tiếp và rõ nét nhất.

Để đất nước giàu mạnh, hùng cường, việc tạo tiền đề, điều kiện cần thiết cho sự phát triển ấy chắc chắn phải thông qua con đường giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Vì lẽ ấy, những quyết sách mới được thông qua không chỉ thiết thực mà còn mang tính nhân văn sâu sắc. Nó còn là sự chia sẻ đồng đều thành quả của sự phát triển của đất nước.